Abrazos, nuevas ilusiones y las primeras quejas en el inicio del curso 25/26

Después de algo más de una semana de preparativos en los distintos centros, las puertas de los colegios han abierto esta mañana para levantar el telón del nuevo curso escolar 25/26. Como suele ser habitual en este primer día de clase, los horarios en los colegios han sido variados, y mientras en unos el acceso a las aulas ha sido bien temprano, a las nueve, en otros se ha retrasado hasta las 9.30 o 10 e incluso en algún que otro más tarde si cabe.

Es un día de reencuentros con el profesorado, los compañeros e incluso con el propio centro, ya que algunos de ellos han sufrido un lavado de cara en estos meses estivales. Pero también es un día de experiencias nuevas para los más pequeños, esos que este año se incorporan al Segundo Ciclo de Infantil y que deben adaptarse a este nuevo entorno, de ahí la flexibilidad de los horarios en estos primeros días.

Hay que recordar que en Jerez estaban llamados a las aulas en esta jornada de miércoles 10 de septiembre un total de 16.169 alumnos, de los cuales 11.734 cursarán estudios en Primaria, es decir de 1º a 6º, y 4.435 lo harán en segundo ciclo de Infantil, o sea, de 1º a 3º de Infantil.

Al llegar, las caras de sueño se hacían notar en muchos de los pequeños estudiantes, aunque también los había con los ojos bien abiertos tras una noche de emociones por poderse reencontrar con sus amigos. Allí les esperaban los docentes, preparados para un curso en el que, según dice la Junta, "habrá menos burocracia", si bien es cierto que para empezar ya ha habido cambios importantes en los habituales programas educativos.

Quejas en La Unión

Pero el comienzo de curso supone también el inicio de las quejas y disconformidades por parte de las comuidades educativas. La primera en denunciar la situación ha sido la del colegio La Unión. Desde dicho centro se quejan que a pesar de las promesas obtenidas tras su última reunión con la anterior delegada Isabel Paredes sobre horas de PTIS a final del curso pasado, la situación no ha cambiado.

Una representación del Ampa se vio las caras el pasado 10 de junio con Isabel Paredes "y nos prometió hasta final de curso nueve horas más de PTIS, algo que finalmente no se cumplió", aseguran. Sin embargo, de cara a este nuevo curso, según asegura el colectivo de padres y madres, "no sólo no nos han incorporado más, sino que nos han quitado 15 horas de PTIS".

El Ampa informa de los 490 niños que actualmente cursan sus estudios en el CEIP La Unión "un total de 81 son de necesidades educativas especiales, y aunque sí es verdad que no todos necesitan PTIS, pero sí todos necesitan atención especial, y no se está cumpliendo".

Esta situación contrasta con el anuncio por parte de la Junta de un aumento en "los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales en la provincia", que según reconocían hace unos días "crece en 36 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.966, 467 más respecto al 2018, un 31,2% de incremento".