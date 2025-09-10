La UCA ultima el mobiliario del nuevo aulario del Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz (UCA) ha destinado a la construcción del segundo aulario del campus de Jerez cinco millones de euros del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de la Junta de Andalucía correspondiente al ejercicio 2024. Este enclave ha ido creciendo en los últimos años y necesitaba ampliar su infraestructura para dar cobertura a la comunidad universitaria que alberga y que suma más de 6.500 personas. Debido a ello, la actuación se ha priorizado sobre otras intervenciones.

Según informan desde Comunicación de la UCA "el proyecto está listo. Este año se ha producido la recepción de la obra. Ahora estamos con la licitación del mobiliario, que va a realizarse por fases".

Hace casi tres años, el 15 de septiembre de 2022, se celebró el acto de colocación de la primera piedra del segundo aulario del Campus de Jerez, un edificio de nueva planta que llevará el nombre del catedrático Carmelo García Barroso. Según se informó en el inicio del proceso, el aulario contará con una superficie construida de 5.800 metros cuadrados y con capacidad para ser usado en simultáneo por 2.100 alumnos. Incluye un total de 15 aulas, además de dos laboratorios y un salón de actos para 400 personas que, una vez finalizado, será el de mayor aforo de la UCA.

Con su construcción, el nuevo aulario da respuesta a las necesidades del Campus de Jerez, epicentro de los estudios en Ciencias Jurídicas y de la Comunicación y en donde desarrolla su actividad académica y científica una comunidad universitaria integrada por más de 6.500 personas entre profesorado, alumnado y personal de administración y servicios.

Plan de Infraestructuras de la Junta

Los fondos de este plan se nutren de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior. La puesta en marcha de este instrumento ha posibilitado a las universidades contar con una mayor disponibilidad presupuestaria de las transferencias que reciben del Ejecutivo autonómico para continuar con la renovación de las dotaciones universitarias y con los avances en materia de digitalización y eficiencia energética.

“Somos conscientes de la necesidad de renovar y modernizar las instalaciones de nuestras universidades para fortalecer su competitividad, mejorar su docencia y su actividad investigadora, incrementar su transferencia al tejido empresarial y, de esa manera, contribuir a un mayor desarrollo económico de los territorios en los que se insertan", ha subrayado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Según ha destacado, esta herramienta constituye “una oportunidad para que las universidades apuesten por espacios sostenibles y accesibles para sus estudiantes y personal y cuenten con infraestructuras más eficientes, confortables y adaptadas a las exigencias de eficiencia energética”.

Este Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de 2024 es el primero que se ha ejecutado en el marco del nuevo modelo de financiación universitaria, previsto para el periodo 2024-2027. Para el conjunto de los cuatro años, el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras dispondrá de una dotación inicial de 80 millones de euros, con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todas las instituciones. La Consejería de Universidad y los rectores ya ultiman el reparto de fondos para el desarrollo del plan de 2025.

Para beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tiene que cumplir el sistema público universitario. El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. Y, en tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.