La Academia San Dionisio de Jerez inicia un ciclo dedicado a la Armada Española

La Real Academia de San Dionisio de Jerez, conjuntamente con la Orden de Santa Bárbara de esta ciudad, inicia este jueves, 23 de octubre, a las 19,30 horas, un ciclo dedicado a la Armada Española con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez, Patrona de los marineros.

La primera sesión del Ciclo cuenta con dos ponentes. El primero de ellos será Gerardo Rodríguez Mendoza, capitán de Navío y jefe de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, con una conferencia que lleva por título 'Presentación de las Obras de Elcano'. La segunda conferencia estará a cargo de María de la Paz Barbero García, con el título 'La diosa y Elcano'.

María de la Paz Barbero es una restauradora española especializada en conservación y restauración del patrimonio artístico, habiendo trabajado en varias obras importantes como la restauración de la Virgen de Consolación, talla italiana de los siglos XIV-XV del Convento de Santo Domingo de esta ciudad, del paso procesional del Santísimo Cristo de la Veracruz de Sanlúcar de Barrameda y del Santísimo Cristo del Amor, talla de Ramón Chaveli. En la sesión académica de esta tarde hablará del proceso de conservación y restauración del Mascarón de Proa del Buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano.

La presentación de ambos ponentes estará a cargo de Javier E. Jiménez López de Eguileta, académico de número electo de esta Real Corporación.

El acto tendrá lugar en la sede social de la Academia, sita en esta ciudad en Calle Consistorio, 13. El acceso será libre hasta completar aforo.