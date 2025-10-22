Planazo gratuito este sábado en Jerez: Concierto de Otoño en el Jardín Escénico
La Delegación de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural anuncia la celebración del Concierto de Otoño de la Banda Municipal de Música el próximo sábado, 25 de octubre, a las 17:30 horas, en el Jardín Escénico, ubicado en la avenida Andalucía, con acceso libre.
La formación musical, bajo la dirección de Luis Alfonso Román Cárdenas, interpretará un programa que abarca piezas desde el sinfonismo checo y la zarzuela española hasta el ballet ruso y selecciones de bandas sonoras.
Concretamente, el programa contempla las siguientes obras: Danza eslava n.º 2 (Antonín Dvořák), Gigantes y Cabezudos (Manuel Fernández Caballero), Serenade, Op. 20 (Edward Elgar), El lago de los cisnes (Piotr Ilich Chaikovski), Andante cantabile (Piotr Ilich Chaikovski) y las bandas sonoras de Robin Hood y La bella y la bestia.
La celebración del concierto seguirá adelante siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, quedando suspendido en caso de pronóstico adverso.
La agenda cultural y de ocio de la ciudad contempla otras citas.
