Accidente grave en la rotonda de la avenida del Altillo en Jerez
Ha resultado herido un repartidor de comida rápida
Policía Local y sanitarios han acudido esta noche a un accidente grave registrado en la glorieta a la Libertad de Expresión en Jerez. Se trata de la rotonda en la que confluyen las avenidas de Altillo, Voltaire, De Espera y La Pepa.
En el suceso ha resultado herido un joven repartidor de comida rápida, según testigos presenciales, aunque se desconoce si hay más vehículos implicados. Mientras el accidentado era atendido, varios compañeros se han desplazado en moto hasta el lugar del suceso.
Agentes de Policía Local se han encargado de redirigir el tráfico, en torno a las diez menos cuarto de la noche, mientras el joven recibía atención médica.
