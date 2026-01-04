Accidente de tráfico en la A-2003, en el tramo de La Barca de la Florida a San José del Valle

Accidente esta tarde en la A-2003, tramo de La Barca de la Florida a San José del valle, a la altura del Chaparrito.

Se ha registrado esta tarde un accidente de tráfico en la A-2003, tramo de La Barca de la Florida a San José del Valle, a la altura del Chaparrito. El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informó que en el percande solo hubo un vehículo implicado, que se salió de la vía. A la llegada de Bomberos, la conductora y única ocupante se encuentra fuera siendo atendida por los Servicios Sanitarios.

Los bomberos procedieron a asegurar la zona y desplazar el coche hasta una zona segura para que pudiese ser retirado por la grúa.

Imagen del coche accidentado al salirse de la vía.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron tres vehículos del Parque de Jerez: una autobomba rural pesada, un vehículo de rescate ligero y un vehículo de mando, colaborando en el suceso efectivos de la Guardia Civil.

Saneado de cornisa desprendida en el centro de Jerez.

Además, el Consorcio de Bomberos ha informado de las actuaciones registradas en Jerez a consecuencia de la borrasca Francis: