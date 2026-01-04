Accidente de tráfico en la A-2003, en el tramo de La Barca de la Florida a San José del Valle
Bomberos acude tras salirse un vehículo de la vía
Jerez en aviso amarillo por lluvias: casi 48 litros hasta las seis de la tarde
Se ha registrado esta tarde un accidente de tráfico en la A-2003, tramo de La Barca de la Florida a San José del Valle, a la altura del Chaparrito. El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz informó que en el percande solo hubo un vehículo implicado, que se salió de la vía. A la llegada de Bomberos, la conductora y única ocupante se encuentra fuera siendo atendida por los Servicios Sanitarios.
Los bomberos procedieron a asegurar la zona y desplazar el coche hasta una zona segura para que pudiese ser retirado por la grúa.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron tres vehículos del Parque de Jerez: una autobomba rural pesada, un vehículo de rescate ligero y un vehículo de mando, colaborando en el suceso efectivos de la Guardia Civil.
Además, el Consorcio de Bomberos ha informado de las actuaciones registradas en Jerez a consecuencia de la borrasca Francis:
- Saneado de cornisa desprendida
- Retirada de rama de la vía pública
- Retirada de ramas caídas en camino agrícola
También te puede interesar
Lo último