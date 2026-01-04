Jerez en aviso amarillo por lluvias: más de 14 litros hasta las diez de la mañana

Jerez y la Campiña siguen bajo el aviso amarillo por lluvias, alerta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa hasta las ocho de la tarde por la probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. En la provincia, el aviso naranja afecta a Cádiz en el Estrecho por precipitación acumulada en doce horas de cien litros por metro cuadrado. El resto de la provincia está en aviso amarillo (peligro bajo), donde se pueden acumular hasta 40 litros en doce horas.

En Jerez han caído más de 14 litros desde las 23:00 horas del sábado hasta las 10:00 horas del domingo, 14,4 litros en total según los datos recabados por la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Jerez, con cuatro litros acumulados a las cinco de la mañana.

Incidencias por el paso de la borrasca Francis

Andalucía ha registrado más de una veintena de incidencias por el paso de la borrasca Francis durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, que se han concentrado principalmente en Algeciras, aunque también se han producido en las provincias de Huelva y Málaga.

La Junta de Andalucía ha informado de que se ha atendido una quincena de avisos en Algeciras, sobre todo relacionados con anegaciones en viviendas y garajes y balsas de agua en el viario público, que provocó que algún vehículo quedara atascado, sin que consten daños personales y sin que sus ocupantes requirieran rescate.

Hasta ahora, la borrasca ha dejado daños en la costa onubense, principalmente en la playa de Matalascañas, donde ha ocasionado graves desperfectos en el paseo marítimo.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste a la ciudadanía en que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y que no acceda a esta zona, que se encuentra acordonada para evitar riesgos. Los bomberos han desalojado el área afectada y lo han balizado.

En la provincia de Huelva también se atendió la caída de un árbol sobre la calzada de la carretera A-483.

Por su parte, en la provincia de Málaga se han registrado incidencias muy puntuales en Igualeja, en la capital malagueña y en Mijas. En este último municipio un vehículo quedó atascado en un cauce, si bien sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios, sin que intervinieran los servicios de emergencia.

Vigilancia de ríos

Se mantiene especial vigilancia sobre los cauces de los ríos Hozgarganta, en Jimena de la Frontera, y Guadalhorce, en Cártama (Málaga), aunque el nivel del primero ha comenzado a descender.

Un total de 13 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia de Protección Civil de ámbito local (PTEL): diez en Málaga (capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos), dos en la provincia de Cádiz (Algeciras y San Roque) y uno en Almonte, en Huelva.

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los mayores acumulados se han concentrado en Alpandeire (Málaga), Vejer de la Frontera (Cádiz), Coín (Málaga) y Tarifa y Jimena de la Frontera, en la provincia gaditana.

Fase de emergencia

Andalucía ha elevado este domingo a fase de emergencia situación operativa 1 su Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), debido a las previsiones hidrológicas y meteorológicas con aviso naranja en comarcas de las provincias de Málaga y Cádiz que está dejando el paso de la borrasca.

El aviso naranja (riesgo importante) por lluvias, activado desde la pasada medianoche, comprende las comarcas del estrecho de Gibraltar (también en aviso amarillo por tormentas), en la provincia gaditana, y las de la Costa del Sol y Guadalhorce, en Málaga.

La previsión de lluvias acumulada en doce horas es de 100 litros por metro cuadrado en esas zonas, con una probabilidad entre el 40 y el 70 %, según la Aemet.

El aviso naranja se mantendrá hasta las 20:59 horas en la referida zona de Cádiz y hasta las 17:59 horas en las mencionadas comarcas malagueñas, donde las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de ese área de Málaga.

Además, está vigente un aviso amarillo en otras áreas de la provincia de Cádiz (litoral, Grazalema y campiña gaditana) y en la comarca de Ronda, en Málaga, mientras que a partir de las 12:00 horas se activará también para el Levante almeriense.