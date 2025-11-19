Accidente de tráfico en la carretera de La Cartuja en Jerez

Pasadas las ocho de la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, se ha producido un accidente en la carretera de La Cartuja. Un coche se ha salido de la vía, quedándose 'encajado' en una acequia, sin que haya trascendido por el momento que haya heridos. Hasta el lugar se han desplazados efectivos de emergencia.

Precisamente esta semana la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, anunció un acuerdo para iniciar la mejora de la carretera A-2004, ya que se trata "de un acceso importante" para la ciudad. Díaz ha adelantado que la redacción del proyecto, que ya cuenta con presupuesto, "se licitará en el primer cuatrimestre de 2026" y la obra podría comenzar en 2027.