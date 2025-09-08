Un actor jerezano, personaje clave en la última película de Alejandro Amenábar

Este viernes, 12 de septiembre, se estrena la última película de Alejandro Amenábar. 'El cautivo' narra la historia de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, y hay un actor jerezano que tiene un papel muy especial. José Manuel Poga vuelve a la gran pantalla para interpretar a Diego Castañeda, un compañero leal y amigo de Miguel de Cervantes que lo apoya en su cautiverio y comparte sus sueños.

Con guion de Alejandro Amenábar, 'El cautivo' está protagonizada por Julio Peña y Alessandro Borghi, que junto a Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu, Jorge Asín, Mohamed Said, Walid Charaf y la debutante Luna Berroa, entre otros, completan el reparto.

"En 1575 se cerraron las puertas de la libertad para Miguel de Cervantes, pero a cambio se abrieron las de su imaginación y su humanidad. Mientras ideaba arriesgados planes para fugarse de una desoladora prisión árabe, aquel joven soldado se vio empujado a conocer el mundo de sus captores y a interactuar con ellos en suelo enemigo. Y allí, entre sus compañeros de cautiverio, encontró su verdadera vocación como inigualable contador de historias. Deseo que la gente conozca a Miguel de Cervantes tanto como creo conocerlo yo ahora. Y que haga un viaje en el tiempo para verse allí, entre corsarios, cautivos, renegados, amigos y enemigos... observando y escuchando a aquel hombre fascinante que ni siquiera sabía aún que era un genio", ha declarado Amenábar.

Este último papel de Poga se une a una larga lista de importantes títulos. '33 días', 'Los sin nombre', 'En fin', 'El cuerpo en llamas', 'La peste' y la internacional serie 'La casa de papel', son otros de los trabajos en los que ha estado presente el actor jerezano.

Sinopsis de 'El cautivo'

Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajáde Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.