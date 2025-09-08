Juan Miguel del Castillo, Premio CSRTV: "Muchas personas me han ayudado a llegar hasta aquí"

Encantado y muy contento. Así se encuentra el cineasta jerezano Juan Miguel del Castillo tras recibir la noticia de que le será otorgado el Premio CSRTV. Así lo anunció el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la escenificación del acuerdo entre RTVA y la Asociación Asociación de Artes Escénicas de Jerez para impulsar el Festival de Cine con Acento, de Jerez. “Es, sin duda, uno de los talentos del cine andaluz y destaca por su compromiso con su tiempo, tratando temas sociales de actualidad”, afirmaba el consejero.

Diario de Jerez habló con el director jerezano tras conocer la noticia. En su caso, dice, no se cumple lo de no ser profeta en su tierra. "Lo comparto con toda la gente que me ha ayudado en mi carrera. Son muchas las personas que me han ayudado, gracias a ellos he llegado hasta aquí. La mayoría son amigos y de Jerez", afirma tremendamente agradecido al festival, a Canal Sur y a toda la gente que ha pensado y decidido que este premio lo merecía él.

El padre de 'Techo y comida', ganadora de cinco premios ASECAN, alaba la puesta en marcha del Festival de Cine con Acento, algo que le hace echar la vista atrás y recordar el gran peso de este tipo de iniciativas en la consolidación de su trayectoria profesional. "Recuerdo que cuando era más jovencito había un festival de cortos en Jerez. Todos los años hacía mis cortos y tenía muchísimas ganas de que llegara el momento de participar y estar ahí. Me daba vidilla. Creo que gracias a ese festival he seguido haciendo cortometrajes y después he conseguido hacer mis películas". Es por ello que, lamenta la interrupción de dicho festival. "Me da pena que los gobiernos no se entendieran y desapareciera. Si hubiera seguido sería la edición número 35. Eso hubiera sido fantástico para promocionar Jerez. Haría un llamamiento, sobre todo, a los grupos políticos, para que nadie retire el festival nunca más, que siga y haya muchas ediciones y que haya mucho cine en la ciudad. En Jerez hay mucho talento y jóvenes que quieren hacer cine".

Año para enmarcar

Del Castillo no ha parado de trabajar este 2025. El resultado ha sido un año muy positivo para la carrera profesional del cineasta jerezano. Por un lado, fue nominado a Mejor Director de Ficción de Series, en los Premios Iris de la Televisión, por 'La red púrpura', rodada para Atresmedia. "Para mí fue una noticia inesperada. La compartí con Paco Cabezas. Cada uno rodó cuatro de los ocho capítulos. Estoy muy agradecido. La nominación a los Premios Iris ha sido el broche final a un trabajo espectacular”, afirma.

Entre 2024 y primeros de 2025, el cineasta jerezano ha estado rodando un nuevo proyecto para Netflix: "Ya lo puedo contar. Estamos con la posproducción de la serie 'El Cuco de Cristal'. La productora aún no ha hecho público su estreno, pero sólo quedan algunos flecos para finalizarla", detalla Del Castillo.

El de Netflix no es el único proyecto en el que vuelca su talento en estos momentos, ya que, también desarrolla un guión para un largometraje de cine encargado por una productora sevillana, del que aún no le está permitido contar nada. Además de todo lo anterior, Juan Miguel Del Castillo se halla inmerso en su tercer largometraje, aún en fase de financiación. "Estoy ilusionado con la que sería mi tercera película para cine", afirma pletórico el director jerezano.

Del Castillo, a fondo

Juan Miguel del Castillo (Jerez, 1975) cosechó una treintena de premios en diferentes países con su ópera prima 'Techo y comida' con la que también logró agitar las conciencias españolas al mostrar una dura realidad que sufrían las familias desahuciadas en plena crisis del ladrillo. Siete años después, vio la luz 'La maniobra de la tortuga', un drama en torno a la violencia de género con tintes de thriller policiaco, adaptación de la novela homónima de Benito Olmo del 2016. Tras este segundo largometraje, aseguró estar abierto a todo, aunque "la injusticia social le tira". Aún habrá que esperar para descubrirlo disfrutando con sus trabajos en televisión y para otras películas.