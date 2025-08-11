'Caperucita y otros lobos', 'Nos estamos conociendo' y El domador de Medusas, esta semana en El Jardín de Berta en Jerez

Los tres ciclos de Títeres (16º edición), Teatro (5º Edición) y Músicas (2º Edición) en el Jardín de Berta de Jerez de la Frontera continúan esta semana con hasta tres espectáculos programados entre el martes 12 y el viernes 15 de agosto en su espacio escénico de la calle Barja.

'Caperucita y otros lobos' de la compañía de teatro La Estrella

Los payasos de la Estrella cuentan esta historia que se desarrolla en un pueblo pequeño de montaña, donde, en invierno suele nevar y cuando llega el lobo, a todos hace temblar… Este será el nexo de unión entre dos cuentos: “Caperucita Roja” y “Pedro y el Lobo”.

Las representaciones tendrán lugar los días martes 12 y miércoles 13 de julio a las 21:15 horas. El precio de las entradas es de 7 euros. Se puede reservar en los teléfonos 660750490 y 636960019

'Nos estamos conociendo', obra teatral de Edu Ruiz y Patricia Córdoba

Con un ukelele, un piano y tu participación, este espectáculo explorará las grandes preguntas del amor: ¿Qué es una relación? ¿Por qué cortamos? ¿Por qué volvemos? ¿Por qué somos infieles? No llegarán a ninguna respuesta coherente y adulta, pero un rato divertido te harán pasar.Prepárate para reír, opinar y hasta dar consejos que nadie pidió. Porque en Nos estamos conociendo, tú también formas parte del show, que será único e irrepetible… al igual que su relación.

La función está prevista el jueves 14 a las 21:30 horas. La entrada cuesta 10 euros.

Concierto de El Domador de Medusas

El domador de Medusas es un proyecto musical que nace en el año 2007. Formado por dos músicos multinstrumentistas, que componen música original y recuperan músicas tradicionales europeas creando un universo sonoro muy eléctrico. El Domador de Medusas ofrece un espectáculo musical en el que muestran músicas gitanas de Francia, Rumanía y Hungría, músicas traídas desde el swing manouche y composiciones originales inspiradas en la literatura, el teatro, el cone o en historias de lo más insolitas.

El concierto comenzará el viernes 15 de agosto a las 21:30 horas. La entrada asciende a 10 euros.