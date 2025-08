Títeres, teatro y concierto esta semana en Jerez con 'El gato con botas', 'Radio Béquer' y Wonderwall Dúo

Los tres ciclos de Títeres (16º edición), Teatro (5º Edición) y Músicas (2º Edición) en el Jardín de Berta de Jerez de la Frontera prosiguen esta semana con hasta tres espectáculos programados entre el martes 5 y el viernes 8 de agosto en su espacio escénico de la calle Barja.

'El gato con botas' de la compañía La Gotera de la Azotea

¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza alrevés.Esperamos que os lo paséis muy Miau.

Las representaciones tendrán lugar los días martes 5 y miércoles 6 de julio a las 21:15 horas. El precio de las entradas es de 7 euros. Se puede reservar en los teléfonos 660750490 y 636960019

'Radio Bécquer' de la companía Tras el Trapo

Al cumplirse el primer aniversario de la trágica muerte del popular locutor Bienvenido Pérez, sus compañeros de “Radio Bécquer” realizan una programación especial para honrar su memoria y celebrar su talento y generosidad. Ese enorme talento suyo; un talento inconmensurable que tanto gozo y alegrías supo proporcionar a través de las ondas.

“Radio Bécquer” es un divertido espectáculo que evoca los espacios radiofónicos de fi nales de los años 50. Una mirada nostálgica, no exenta de ironía, que nos invita a viajar en el tiempo y rememorar una época de nuestra historia reciente.

La función está prevista el jueves 7 a las 21:30 horas. La entrada cuesta 12 euros.

Concierto de Wonderwall Dúo

Wonderwall Dúo se formó en Jerez hace ya algún tiempo por la pareja artística José Manuel Peña y Fran Pena. Realiza un recorrido sonoro por los clásicos del rock y del pop en inglés. El backline principal está formado por dos guitarras acústicas.

El repertorio está formado por temas de The Beatles, The Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Crowded House, The Eagles, The Cure, Oasis, etc..

El concierto comenzará el viernes 8 de agosto a las 21:30 horas. La entrada asciende a 10 euros.