Dusty Wheel estrena este viernes el ciclo 'De conciertos en Paúl'

El ciclo "De conciertos en Paúl", en el que se prevén hasta seis actuaciones en directo en la Sala Paúl de Jerez de la Frontera, arranca este próximo viernes 16 de septiembre con la banda local Dusty Wheel.

La actuación del combo jerezano de rock, a partir de las 21:30 horas y con entrada libre hasta completar el aforo de 500 personas de pie, servirá para presentar dos nuevos temas como avance de su próximo disco previsto para noviembre.

Dusty Wheel está grabando su álbum en los estudios Audiorama con Javi Roldán como técnico de sonido y que se editará a través de Faro Producciones en noviembre de este año.

El pasado 28 de agosto y como conmemoración de los dos años de la formación de la banda, han ofrecido en las plataformas digitales dos nuevos temas "I Know How To Fall" y "Cops OF Love".

Dusty Wheel son Jesús Carrillo a la voz, Adriano Sánchez, a la guitarra, Carlos Martín al bajo y Antonio Juan 'Chapi' Roldan, a la batería.

El grupo hizo su debut como grupo en agosto de 2020 en el Festival Extramuros de Jerez celebrado en el Pabellón de Deportes. A finales de 2020 grabaron sus primeros temas editados en EP bajo el titulo de Virgin Again en los WK Studios de David Navarro, seguido de un Tour denominado On The Road en mayo de 2021 que recorrió una docena de ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada, Sevilla, etc.

Este año entraron en los estudios para grabar su primer larga duración en los estudios Audiorama de Puerto Real bajo la producción de Javi Roldan (Sauron, Guadaña, etc).

En Abril son seleccionados para tocar en los conciertos con motivo del Gran Premio de Motociclismo de España celebrado en Jerez, en junio son invitados a participar en el histórico Festival Lago de Bornos junto a los legendarios Jethro Tull y la banda local Farout y en julio en la nueva edición del Festival Kubilete Rock de Grazalema.