El joven jerezano que emocionó a Risto Mejide con su violonchelo

El afamado concurso de televisión Got Talent España, en el que los participantes muestran sus habilidades ante un tribunal de expertos y un teatro lleno de público, vivió este pasado martes día 8 una actuación tan especial que hizo emocionarse al mismísimo Risto Mejide.

Mejide, implacable miembro del jurado y que evalúa las dotes de los concursantes junto a Dani Martínez, Paula Echevarría y Edurne, alucinó con la interpretación de un joven de 14 años procedente de Jerez de la Frontera.

Mejide tiene fama de ser el miembro del jurado más duro con sus veredictos. Sin embargo, la intervención del músico adolescente jerezano le conmovió de tal manera que le felicitó con las siguientes palabras:

"Es espectacular lo que has hecho. Hoy hemos visto la emoción de un intérprete sobre el escenario. Además, has empleado una técnica casi olvidada, la del contrapunto", para concluir con Te agradezco que hayas venido sin partitura.

En este enlace está la actuación Cristóbal González.

Pero, ¿quién es este chico que ha conseguido ablandar a Risto Mejide?

Se llama Cristóbal González Babiaud, tiene 14 años y es de Jerez de la Frontera. Dice su madre Colette que es "tímido" pero ha tenido los arrestos de enfrentarse a este jurado y el público, "le gusta expresarse con el violonchelo".

Cristóbal empezó a manejar este instrumento de cuerda a los cinco años y medio gracias a su padre, profesor de música en Chiclana.

"Estudia en el Conservatorio de Música Joaquín Villatoro de Jerez, lleva ocho años allí y ya está en 4º curso de profesional", asiente orgullosa su madre.

En Got Talent no empezó con buen pie pues el fandango que interpretó en primer lugar dejó malas sensaciones en la cantante Edurne.

"Tocas increíble pero la verdad es que tengo un poco de dudas de si me ha gustado o no. Para ser un fandango sonaban como notas desafinadas, no era una melodía clara".

Cristóbal explicó que "como era una obra solo para violonchelo no puede sonar solo una melodía".

No obstante, la percepción de la intérprete vasca y de Mejide cambió con la segunda pieza tocada por Cristóbal, una pieza de Bach, que le valió el pases a la semifinal que se celebrará en el concurso televisivo de Tele5 el próximo 22 de noviembre.

Familia de artistas

Cristóbal es hermano de Odile, otra artista de la familia que, con tan solo 10 años, ganó el pasado mes de febrero el concurso infantil de Canal Sur de 'Tierra de talento'.

Odile, Cristóbal y Colette forman parte de la Joven Orquesta Camerata, filial juvenil o cantera de la Orquesta Álvarez Beigbeder, actuarán en el Teatro municipal de Villamartín el sábado 12 de noviembre.

Abrirá el concierto el Trío Babiaud, formado por dos violines (Collete Babiaud y Odile González Babiaud)y chelo (Cristóbal González Babiaud), todos ellos de alto nivel técnico musical, que interpretarán la obra 'La Folia' de A. Vivaldi.

El programa orquestal incluye la Sinfonía nº 82 de Haydn (1ºmvto) y el Lago de los cisnes de Tchaikovsky.

Una composición novedosa titulada 'Brisas de Cádiz', del compositor Ángel G. Piñero, para guitarra clásica y orquesta, la interpretará el magistral solista italiano Luca Romanelli que, habiendo llegado de Italia para tocar en Cádiz con el Cuartetocde cuerdas Álvarez Beigbeder, se une a la Joven Camerata Jerezana para la interpretación de esta obra.

Continúa el programa con la obra Rapsodia Africana de Beigbeder y cierra el concierto la obra Rondó Caprichoso de Saint-Saenz con la intervención de Odile González, la genial violinista de 10 años, ganadora de Tierra de talento.

El concierto se celebra este sábado 12, en el Teatro Manuel Fraile, a las 20:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La reserva de invitaciones se puede hacer por correo: culturavillamartin@gmail.com, o bien recogerla en la Oficina de Turismo y media hora antes del concierto, en la taquilla del Teatro.