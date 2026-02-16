Actuación de urgencia en dos vigas estructurales del Ruiz-Mateos afectadas directamente por las últimas lluvias

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Deportes, continúa con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Polideportivo Municipal Ruiz-Mateos llevando a cabo la sustitución de la luminaria y la reparación de filtraciones. También se está actuando de urgencia en dos vigas estructurales afectadas directamente por las filtraciones ocasionadas por las últimas lluvias.

El delegado Tomás Sampalo ha visitado estas instalaciones deportivas para conocer los detalles de estas obras. “Estamos realizando distintas actuaciones para que los aficionados y los clubes que juegan en el Polideportivo Municipal Ruiz-Mateos disfruten de una mayor seguridad y calidad de las instalaciones”, ha comentado el responsable de Deportes.

La Delegación municipal ha procedido a la mejora de la iluminación de la pista deportiva con instalación de seis focos led. Se trata de nuevas luminarias tipo campanas led de 200 w y 29.000 lúmenes similares a las existentes pero que debido al uso de las mismas estaban fuera de servicio. Para la maniobra de sustitución, llevada a cabo por el propio personal del Servicio de Deportes, se ha empleado una plataforma elevadora con características muy específicas que tuvieran en cuenta tanto la altura y que los soportes de la misma no afectaran al pavimento deportivo. “Con esta actuación se ha mejorado notablemente la visibilidad de la pista central para los encuentros deportivos”, ha señalado Tomás Sampalo.

Además de la sustitución de luminaria, se tienen previstos los arreglos de las filtraciones existentes en las distintas terrazas del edificio que están afectando a dependencias interiores tales como la sala de prensa y el torreón de telecomunicaciones. Estos trabajos también van a ser ejecutados por el propio personal del Servicio de Deportes.