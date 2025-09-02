Actuaciones y actividades diversas copan el programa de la Feria de Guadalcacín 2025

La Feria de Guadalcacín 2025 tendrá lugar este año 2025 del 3 al 7 de septiembre aunque algunas actividades del programa se realizarán desde finales del mes de agosto.

En esta edición, la Feria tiene una dedicatoria muy especial: a Cruz Roja y a Protección Civil. Además de contar siempre con la asistencia en las fiestas de sus voluntarios y voluntarias, en el último año hemos sentido como nunca su entrega, su cercanía y su incansable labor durante las inundaciones que provocó la DANA del pasado mes de octubre. Cuando el agua entró en las casas de el Rabanito y Caulina, ellos y ellas también entraron, pero para tender sus manos, ayudando y consolando a los afectados. Este homenaje es nuestro modo de decirles gracias, desde lo más profundo del corazón de todo Guadalcacín. Esta Feria también es suya.

El cartel de este año es obra de la guadalcacileña Vanesa Guerrero de los Santos que ha realizado una obra de forma artesanal y después digitalizada en la que puede verse a su hija cuando era pequeña asombrada por las actividades de la Feria de Guadalcacín. “Para mi la calle Santa María del Pino tiene mucho significado. Cuando iba con mi hija que era pequeñita se me quedó grabada esa imagen de ella sorprendida por la música, las luces y las actividades de Feria que he querido retratar en este cartel. Después de varios bocetos lo digitalicé de forma profesional,

Por su parte la Delegada de Cultura, Bienestar Social y del Mayor del Ayuntamiento de Guadalcacín, Lidia Menacho ha querido resaltar en gran punto de encuentro que supone el Acto de la Convivencia de la Tercera Edad de Guadalcacín que en la edición anterior reunió a más de 400 personas, una cifra que se espera igualar este 2025.

Lidia Menacho también ha realizado una invitación a vecinos y vecinas del pueblo así como de Jerez y otras localidades a que disfruten de todas las actividades de la Feria de Guadalcacín “que es una feria donde recibimos a todo el mundo.”

Salvador Ruiz, alcalde de Guadalcacín, asegura además que desde el Ayuntamiento se ha preparado una programación diversa pensada para todos y todas, pequeños y mayores, con la implicación del tejido asociativo, que hace de Guadalcacín un lugar único.

Grandes actuaciones musicales como las de Antonio José, Sergio Contreras, Las Soles o María de la Colina que harán vibrar las noches de Feria, la suelta de vaquillas, torneos deportivos, el paseo de caballos o la siempre esperada y emotiva comida de convivencia de nuestros mayores, como agradecimiento a todo lo que han trabajado para que las generaciones actuales podamos disfrutar de nuestro pueblo en su máxima plenitud.