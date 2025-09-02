Ayuntamiento de Jerez y Junta retoman el acondicionamiento del primer tramo de la carretera de la Cartuja

La Junta de Andalucía ha aceptado retomar el acondicimiento de la carretera de la Cartuja junto con el Ayuntamiento de Jerez tras la propuesta plnteada este martes por María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, a Antonio Sanz, en la visita del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta al Consistorio jerezano, en la que se ha repasado el estado de la Agenda Jerez, proyectos en común entre las dos admistraciones que ahora son 16 tras sumarse el de la carretera de la Cartuja. El encuentro de trabajo ha sido con el equipo de gobierno municipal y en la reunión también ha estado presente la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo.

En comparecencia ante los medios, María José García-Pelayo explicó que "se reinicia el curso aunque no hemos parado, en verano hemos seguido trabajando y hemos hecho un repaso grande con Antonio Sanz, con el que estamos trabajando desde antes incluso del comienzo de la legislatura en la Agenda Jerez, que no deja de crecer y de ejectutar proyectos. La Junta no le falla a Jerez y hemos planteado un nuevo proyecto que ha acogido con cariño, el acondicionamiento del primer tramo de la carretera de la Cartuja, un proyecto que nació imperfecto y una carretera que actualmente es un peligro. Vamos a retomar los trabajos con la Junta para acondicionar la vía, hubo un proyecto del Ayuntamiento de Jerez con el PSOE y la Junta, también con el PSEO, que se dejó caducar y ahora vamos a reiniciar el protocolo" para sacarlo adelante, con lo que será "quince proyectos más uno" los que estén en marcha entre la Junta y el Ayuntamiento en Jerez.

La alcaldesa subrayó el respaldo de la Junta a la candidatura a Capital Gastronómica española y a la Capitalidad Cultural Europea 2031, "porque lo importante es que se quede en Andalucía y si es en Jerez, mejor", y señaló que la reunión con Antonio Sanz fue "muy productiva" porque "la Junta no mira hacia otro lado y da a Jerez el tratamiento que merecemos, de capital".

Antonio Sanz dijo que el Ayuntamiento de Jerez es "un referente institucional" y ahora "tengo la oportunidad de trabajar por mi ciudad", explicando que en este comienzo de curso, "como los buenos estudiantes, iniciamos el curso con la satisfacción de haber aprobado el examen pero como en todo inicio de curso, tenemos nuevas tareas, nunca salidmos del Ayuntamiento vacíos, siempre con encargos nuevos", recordando que desde que "la alcaldesa me nombró embajador de Jerez en la Junta hemos venido trabajando, conjuntamente con la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, en la Agenda Jerez, cumpliendo objetivos pero ampliando una agenda que está siempre abierta".

El consejero de la Presidencia alabó la gestión de la alcaldesa, "un referente nacional en el municipalismo" y vaticinó que la de García-Pelayo será "la etapa más fructífera e ilusionante de Jerez en muchas décadas", aseguró que Andalucía tendrá Presupuesto "en tiempo y forma" a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez e hizo balance de la Agenda Jerez, que ha supuesto "una inversión de 450 millones de euros", a los que se "seguirán sumando inversiones", algunas que "estarán finalizadas antes de que acabe el año", lo que indica que "la Junta es una gran aliada de Jerez" y que Sevilla "valora a Jerez como una cudad de gran potencia, una de las ciudades más importantes de España".

"Pero no nos conformamos -continuó Sanz- porque con la alcaldesa es imposible parar", por lo que "ahora tenemos 15-1 proyectos"; había quince y se ha sumado en la reunión de este martes uno más: el de la carretera de la Cartuja, "que hemos evaluado favorablemente. Se trata de la Jerez-Los Barrios, proyecto que se ejecutó desde el kilómetro 1 pero se olvidaron del kilómetro 0, vamos a llegar a un acuerdo con Fomento porque es una vía con dos competencias, del Ayuntamiento hasta la rotonda y de la Junta en adelante. Sé de la importancia de esta vía, uno de los accesos a la ciudad y que además va a favorecer los proyectos que tiene la Cartuja con esta mejora de los accesos".

Y "hay más buenas noticias" de las iniciativas puestas en marcha, que Antonio Sanz pasó a desgranar.

IES Lola Flores

Las obras del instituto Lola Flores comenzán el 19 de septiembre, una "lucha liderada por la alcaldesa" y una inversión de 3,6 millones de euros, una "adecuación y mejora importante en Educación", momento que aprovechó para "felicitar al nuevo delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio", cuyo nombramiento ya es oficial.

Río Guadalete

Se trata de obras de limpieza en los márgenes del cauce por valor de 8,1 millones de euros para prevenir inundaciones "que tantos dolores de cabeza" provocan, lo que beneficia a los senderos, a los vecinos y permite el disfrute de ocio, cultural y deportivo además de mejorar el medio ambiente.

Depuradora

Otra "obra sin terminar" que gracias al acuerdo entre Junta y Ayuntamiento supondrá "un salto importante" al elevarse a uso terciario, lo que supondrá mejora de las condiciones al incorporarse el uso agrario, permitiendo así el desarrollo industrial. Fue un proyecto "que se quedó colgado" y ahora, con un protocolo de la Consejería de Agricultura, se retomará. García-Pelayo explicó que esto supondrá que las aguas residuales podrán utilizarse para riego no solo de Jerez, sino también de la Costa Noroeste, lo que permitirá el suministro para riego agrario incluso en etapas de sequía, en las que también asegurará el agua necesaria para la limpieza de calles. Además, una vez esté finalizada la obra, ya no habrá más sanciones de la Unión Europea que actualmente suponen 100.000 euros de multa al año por no cumplir la normativa europea, cantidad que asume la concesionaria.

Gran Premio de MotoGP

Tras la consolidación o firma del Gran Premio de 2026, "estamos formalizando" la anunciada continuidad de Jerez en el Mundial de motos hasta 2031, un Gran Premio "que refuerza la marca Jerez pero también la marca Andalucía y la marca España en todo el mundo".

Hub Aerospacial

Sanz destaca que la apuesta de Jerez ha sido "muy bien acogida en el sector" y la ciudad va a convertirse "junto a Sevilla en el gran polo aerospacial de Andalucía. La convocatoria de los Fondos de Transición Justa está abierta pero ya hay 18 empresas que han presentado proyectos por valor de 17 millones", una "apuesta por el desarrollo económico y la creación de empleo" en la ciudad.

Escuela de Policía Local

En este mes de septiembre "formalizaremos lo que va a convertir a Jerez en top de la seguridad ciudadana, la Escuela de Formación de la Policía Local, lo que supondrá mejores medios" a través del acuerdo con Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

Asta Regia

Sanz recordó que la Consejería de Cultura sigue en negociaciones para la adquisición de terrenos de Asta Regia y citó la también la cesión del edificio del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco para actividades culturales.

Centro de Salud Esperanza de la Yedra

Las obras están a punto de finalizar "en semanas" y ya se está licitando la adquisición del equipamiento.

Ciudad de la Justicia

Antes de que finalice el año el objetivo es licitar el anteproyecto, lo que supondrá el inicio de la cuenta atrás. En este sentido, Sanz quiso ponderar la simplificación administrativa que está llevando a cabo la Junta apoyándose en la Inteligencia Artificial.

Museo del Flamenco

María José García-Pelayo explicó que la obra "va andando, que es importante", y que se espera que esté culminado "posiblemente a final del año 2026. No quiero decir fecha, igual es dentro de seis meses, igual dentro de ocho que dentro de diez, pero lo importante es que está caminando", y recordó que la empresa adjudicataria "abandonó las obras, esta y todas las obras que tenía en marcha en distintos puntos de nuestra tierra", por lo que "hubo que resolver el contrato, volver a hacer una licitación y ya está la obra nuevamente retomada por parte de la Consejería de Cultura".

Consejero y alcaldesa explicaron que hay otros proyectos en marcha como por ejemplo San Juan de Dios, apostillando el consejero que "la historia de falsas promesas y desencuentros entre el Ayuntamiento y la Junta se ha acabado; ahora, de los anuncios se pasa a los proyectos, de los proyectos a las obras y de las obras a realidades", y finalizó diciendo que "nos vamos con tareas nuevas" y recordando que "la Junta de Andalucía es un aliado de Jerez" y que "es una satisfacción trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos" tras una "productiva" reunión con María José García-Pelayo.