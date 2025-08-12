Adelante lamenta el abandono de las familias vulnerables en Jerez por el cierre en agosto de centros de Asuntos Sociales

Adelante Andalucía ha denunciado el cierre de la mayoría de los centros de Asuntos Sociales en Jerez durante el mes de agosto, decisión contra la que ha mostrado su rechazo y que considera "intolerable", ya que se interrumpe la atención a personas y familias en situación de exclusión social, "como si sus necesidades pudieran aplazarse hasta septiembre".

La formación critica el cierre este mes de centros como el de La Asunción y que se sólo se mantenga en funcionamiento el de el Paseo de las Delicias, que a su juicio es "claramente insuficiente" para atender a la población vulnerable de Jerez. "Las citas solicitadas mediante la web tardan más de una semana en ser atendidas y, en muchos casos, se posponen hasta septiembre. Además, la atención telefónica, fundamental para valorar la urgencia de cada situación, no está operativa, por lo que muchas personas solo pueden recurrir a la solicitud online y esperar", lamenta.

Según Adelante, la saturación del único centro abierto repercute directamente en "miles de familias" que quedan sin posibilidad de tramitar ayudas básicas, como la alimentación o el bono energético, "especialmente necesario en pleno verano, cuando las altas temperaturas agravan la situación de quienes no pueden ni siquiera costear un ventilador".

Además, asegura, "el problema se agrava por la inactividad de la web de la Delegación de Inclusión Social, que lleva varias semanas sin funcionar, y porque el apartado de Asuntos Sociales solo redirige al saturado Centro de Servicios Sociales Delicias".

Esta situación supone "un abandono de las personas más necesitadas, quienes ven restringido su acceso a derechos básicos por falta de atención presencial y digital", añade.

Para Elena Zurita, miembro de la coordinadora local de la formación andalucista, "es inadmisible que, en lugar de sustituir personal por vacaciones, se cierren centros, obligando a la ciudadanía más vulnerable a desplazarse hasta un único punto de atención, sin siquiera contar siempre con transporte público adecuado".

Por ello, Adelante exige al gobierno municipal y a la alcaldesa que prioricen la cobertura de las necesidades básicas de la población antes que la promoción del turismo masivo o actividades mediáticas. Del mismo modo, reclaman la sustitución del personal de asuntos sociales durante el periodo vacacional y que no se deje desatendidas a las familias vulnerables en ningún mes del año, especialmente durante agosto, cuando el calor extremo añade dificultad a quienes carecen de recursos incluso para lo más básico.