Adelante Andalucía exige transparencia en el proceso de designación del Coordinador Técnico y Artístico para Jerez 2031

Adelante Andalucía reclama acceso inmediato al expediente completo del proceso de selección del Coordinador Técnico y Artístico de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, tras las dudas generadas por la sorprendente designación denunciada en prensa.

Carlos Fernández, portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, ha señalado que “resulta muy difícil de explicar cómo un candidato que partía con diez puntos de desventaja pudo pasar de tercero a primero tras las entrevistas”. En este sentido, exige conocer “cómo se cuantificaron las propuestas, qué certificados se presentaron y cómo se calculó la media aritmética prevista en el pliego”. Fernández recuerda, además, que el candidato elegido es “casualmente cercano al partido de gobierno, el Partido Popular”.

La formación andalucista reclama también conocer la composición exacta de la mesa de contratación y la evaluación detallada del proceso, pues sospecha que pueda tratarse de “la misma gente que en su día rebajó sobre la marcha requisitos para adjudicar a dedo la dirección de Villamarta-Fundarte”. En este sentido, Carlos Fernández subraya que “no podemos olvidar que el actual director-gerente de Fundarte, Carlos Granados, fue designado como apuesta personal de la alcaldesa García-Pelayo y, recientemente, perdió las históricas subvenciones del INAEM, más de 130.000 euros, por no solicitarlas a tiempo”.

Adelante Andalucía advierte de que es demasiado habitual que en licitaciones se reserven gran parte de los puntos a criterios subjetivos “para facilitar dedazos”. Según Fernández, “eso es exactamente lo que ocurre con la consultora que gestiona la candidatura: fue la única que se presentó a la licitación y, además, acumula un historial de muchísimos contratos menores con gobiernos del Partido Popular”.

La formación andalucista denuncia también "irregularidades en la entrevista, recordando que el boletín establecía que solo serían valorables conocimientos técnicos, experiencia profesional y dominio de idiomas". Sin embargo, “en la práctica se usó la residencia de un candidato como factor de descarte, algo no contemplado en las bases oficiales”, ha recalcado Fernández.

Para Fernández, "no es casualidad que Pelayo salga al rescate y no se niegue a lo que su Partido desde Madrid le puedan imponer, al igual que hizo con los autobuses de esa ciudad que trajo en su primera etapa y que estaban para el desguace y ahora lo haga con quien fue el director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, un departamento específico presidido y creado por Isabel Díaz Ayuso que incorporó a Toni Cantó tras su salida del partido Ciudadanos, y que acabó clausurada a finales de 2023, siendo su último director el citado Ramiro Villapadierna, quien ahora es el que ha sido contratado".

“Para que la candidatura a la Capitalidad Europea no se vea manchada por procesos opacos, pedimos luz y taquígrafos. Lo que huele aquí es a otro dedazo, y lo mejor y más necesario es que se audite el expediente completo”, ha concluido el portavoz de Adelante Andalucía en Jerez.