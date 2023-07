Adelante Andalucía reivindica en Jerez "una agricultura con agricultores, no con fondos buitres"

“No somos neutrales en materia de defensa de política agraria, nosotros tenemos muy claro que entre los grandes y los pequeños elegimos a los pequeños". Adelante Andalucía ha mantenido una reunión en Jerez con COAG para abordar los problemas y retos a los que se enfrenta el campo andaluz, entre ellos el de la amenaza de los fondos de inversión y los especuladores, frente al que reivindican "la producción de cercanía, la economía social del campo y el desarrollo de la agroindustria de Andalucía".

Adelante Andalucía "no se mantendrá indiferente ni neutral" ante la situación del campo andaluz, según han trasladado las candidatas Teresa Rodríguez y Pilar González a los responsables de la organización agraria durante la reunión, que han calificado de "muy útil".

Rodríguez y González han defendido una serie de cuestiones que están incluidas en el programa de Adelante Andalucía en materia de agricultora y ganadería, caso de las medidas proteccionistas que defiendan al sector frente al libre mercado, ya que, como ha subrayado Rodríguez, hace falta una “planificación democrática” para "defender la ley de cadena alimentaria, pero también para ir un paso más allá y obligar a hacer inspecciones automáticas cuando se produzcan contratos abusivos, quitar licencias de actividad a las grandes distribuidoras que abusen de los productores y transportistas y establecer mecanismos para fijar precios y garantizar el ejercicio del trabajo de forma digna".

Otro de los temas que han abordado con el Secretario provincial de COAG, Miguel Pérez, es el de las macro instalaciones de fotovoltaicas que afectan al campo en zonas con acto valor agrario que son “patrimonio social”. En esta línea, desde Adelante han mostrado su preocupación por el extractivismo energético con que “llenamos los bolsillos del oligopolio eléctrico y de los especuladores”.

En materia de agua, uno de los problemas ecológicos de Andalucía más importante en estos momentos, han expresado que defenderán en el Congreso un criterio para que se garantice la subsistencia y a los pequeños frente al panorama de las restricciones.

Por último, Pilar González ha defendido una “agricultura con agricultores, no con fondos buitres” que no cultiven la tierra ni producen los alimentos que después llegan a las manos de los consumidores. Ha denunciado un caso reciente como es el anuncio de los 1.800 millones de euros de fondos europeos para un PERTE agroalimentario, del que no conocen nada representantes de agricultores ni cómo funciona ni qué procedimientos seguir. “Queremos estar para presionar al Gobierno central para que llegue a Andalucía y que lo que defendemos aquí se convierta en un compromiso en Madrid”