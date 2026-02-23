Adelante Andalucía Jerez apoya a las familias del CEIP Antonio Machado que llevan meses esperando personal docente especializado

Adelante Andalucía en Jerez muestra su apoyo a las familias del CEIP Antonio Machado, que llevan meses reclamando, a través de la dirección del centro, a la Delegación Territorial de Educación la cobertura del personal especializado que el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE) necesita y tiene reconocido por dictamen.

Desde Adelante Andalucía Jerez denuncian que “no estamos ante un problema puntual, sino ante una falta de planificación y de voluntad política flagrante por parte de la Junta de Andalucía para garantizar los recursos mínimos en la escuela pública y concretamente al alumnado que más lo necesita”.

Según les ha trasladado una representación de los familiares en una reunión, "desde el inicio del curso el centro arrastra una situación insostenible tras la reducción de jornada de la única pedagoga terapéutica que atiende a todo el alumnado de Primaria con necesidades especiales". Actualmente, una sola profesional "debe atender a cerca de una veintena de menores en apenas tres días a la semana, claramente insuficiente para garantizar una atención adecuada y personalizada”.

Entre los casos afectados se encuentran menores con Trastorno del Espectro Autista y otros diagnósticos que tienen reconocido por escrito el derecho a recibir Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Sin embargo, “estos recursos han sido recortados o directamente retirados, vulnerando el derecho a una educación inclusiva y de calidad y el interés superior del menor”, afean.

Asimismo, señalan que “no se puede hablar de inclusión mientras se recortan horas de atención a niños y niñas con necesidades especiales. Las familias no están pidiendo privilegios, están exigiendo que se cumplan los dictámenes de escolarización. Lo que está ocurriendo en el CEIP Antonio Machado es una vulneración clara de derechos”.

Desde Adelante Andalucía advierten además de que "esta situación no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema estructural en numerosos centros públicos andaluces, donde la falta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje está provocando una sobrecarga inasumible y un retroceso en derechos educativos fundamentales".

“Si la Delegación de Educación no ofrece una solución inmediata, llevaremos este asunto al Parlamento andaluz para que la Consejería asuma responsabilidades y dé explicaciones públicas. No vamos a permitir que se normalice el abandono de la escuela pública y, especialmente, de su alumnado más vulnerable”, concluyen desde Adelante Andalucía Jerez.