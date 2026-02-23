Finalizan las obras de emergencia por las borrascas en los colegios La Unión, San Juan de Dios y Gloria Fuertes de Jerez

La delegada de Educación, Nela García, ha mantenido un nuevo encuentro con la Federación Local de Asociaciones de madres y padres de alumnos, Flampa, con el objeto de ofrecer una comunicación clara y directa con este órgano en relación con las actuaciones que se han realizado en diferentes centros educativos, especialmente a consecuencia de los últimos temporales que han azotado a la ciudad.

En este sentido, la Flampa ha sido informada de las acciones que se han llevado a cabo mediante la fórmula de ‘contrato de emergencia’ en los CEIP San Juan de Dios, Gloria Fuertes y La Unión. En el primer colegio se ha actuado en la cubierta y se han sellado los conductos de la maquinaria de aire acondicionado para evitar filtraciones y en el segundo caso se ha reparado el daño causado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en unos de los pasillos y se ha renovado cableado eléctrico, mientras que en La Unión se ha impermeabilizado la cubierta de la zona de Infantil y se han reforzado las conducciones de aire acondicionado, efectuándose acciones también en el área de Primaria. Cabe señalar que en esta instalación educativa se procederá a la colocación de una montera, elemento que está en fase de contratación por parte del Ayuntamiento.

Además, la delegada de Educación ha resaltado otras dos intervenciones de envergadura, motivadas por el tren de borrascas, que han tenido lugar en el CEIP Antonio de Nebrija y en el CEIP Gibalbín vinculadas con la renovación de los cuadros eléctricos exteriores.

“El impacto de los fenómenos meteorológicos ha obligado a la Delegación de Educación a reconfigurar su hoja de ruta inicial, priorizando las reparaciones de urgencia sobre las actuaciones de mejora programadas y este proceso está siendo posible gracias a una reorganización lógica de las tareas”, ha remarcado García, quien ha añadido que "estamos realizando un trabajo técnico sin precedentes, coordinando minuto a minuto los servicios municipales con la propia Delegación de Educación y la empresa adjudicataria del mantenimiento. Los temporales han alterado nuestra planificación original, pero la prioridad absoluta es garantizar la seguridad y el confort del alumnado en las aulas, intensificando la gestión municipal para devolver la normalidad a las infraestructuras educativas de la ciudad lo antes posible tras los incidentes originados por las borrascas".

Por otro lado, la delegada ha destacado las mejoras estructurales que se han realizado de manera ordinaria durante el pasado mes de enero en 30 colegios del Jerez urbano y rural, sumando 55 actuaciones en materia de electricidad, cerrajería, fontanería, albañilería o cristalería y persianas junto con las tareas de control de plagas. Dentro de este cómputo, sobresalen las que han supuesto un mayor importe como son las localizadas en los CEIP Arana Beato con la intervención en las pistas deportivas, Virgen del Mar con la instalación de una nueva acometida eléctrica, La Merced con trabajos en tuberías, puertas y techos, Nueva Jarilla con tareas en cubiertas y cornisas o Blas Infante, donde se han reparado las escaleras de acceso al edificio de Infantil.

En este contexto, la delegada ha subrayado que, debido a los efectos de los temporales, la planificación que tenía diseñada la Delegación de Educación para hacer frente a reparaciones en los centros educativos se vio modificada y sufrió variaciones, asegurando que se están retomando trabajos que estaban previstos como son la colocación de toldos en el CEIP Gloria Fuertes, las obras del comedor del CEIP Miguel de Cervantes o la intervención en el vallado del CEIP Arana Beato.

Por último, García ha querido agradecer la paciencia y la implicación contante de la Flampa: “tenemos que reconocer la comprensión que mostráis ante las circunstancias sobrevenidas que se han presentado y agradecer vuestro permanente respaldo y diálogo constructivo que nos permite conocer la realidad de cada centro de primera mano, estableciendo una comunicación transparente”.