Adelante Andalucía Jerez aplaude que se incluya el proyecto del Centro de Interpretación de Asta Regia en los presupuestos para 2026

Adelante Andalucía celebra "haber conseguido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, incluya por primera vez una partida de 25.000 euros para un proyecto histórico largamente reclamado y que sigue acumulando retrasos por parte del Gobierno andaluz del PP. En concreto, la Junta ha consignado 25.000 euros para el inicio del Centro de Interpretación del Yacimiento de Asta Regia, en Jerez, una iniciativa clave para la puesta en valor del patrimonio histórico de la zona".

“Desde Adelante Andalucía seguiremos peleando cada año cada céntimo que se le debe a Jerez y por cada proyecto que la Junta de Andalucía le debe a nuestra tierra, por mínimo que sea, pero que responde a la demanda histórica de sus vecinos y vecinas frente a las limosnas y anuncios propagandísticos a los que nos tiene acostumbrados el PP de Moreno Bonilla”, han insistido su portavoz en Jerez, Carlos Fernández.

Asimismo, Adelante Andalucía se pregunta abiertamente “qué piensa hacer el presidente de la Junta realmente con esta cantidad insuficiente a priori” y a la alcaldesa, García-Pelayo, si “va a exigir que la ejecución de ese presupuesto se realice lo antes posible para no perder más tiempo”.

Por último, la formación ha insistido en que habiéndose quedado muchas de sus propuestas para Jerez sin que el Partido Popular las haya aceptado, no deja de ser “una buena noticia que hayamos conseguido poner este proyecto sobre el mapa de unos presupuestos para 2026 que relegan a Jerez a una segunda categoría”. Por ello, “estaremos siempre ahí para pelear cada uno de los debes que mantiene históricamente la Junta con la ciudad de Jerez,” han concluido.