Adelante Andalucía Jerez: "La manifestación por la vivienda es un aviso a Pelayo para que deje de beneficiar los pisos turísticos"

Adelante Andalucía apoya las "justas reivindicaciones" de la plataforma 'Jerez por la Vivienda', que se ha manifestado este sábado 23 de noviembre. La formación ha querido destacar su compromiso con el "acceso universal a la vivienda”, una de las medidas más ambiciosas de su programa electoral, que incluye la puesta en marcha de un plan de vivienda pública con el objetivo de que, en 2040, el 20 % del parque de viviendas de Jerez sea público.

"La vivienda es, sin duda, uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en Jerez", ha declarado Carlos Fernández, portavoz de la formación andalucista, quien ha subrayado: "El problema es triple: el alquiler ha subido en Jerez un 65% en los últimos diez años la compraventa se ha disparado cerca de un 15 %, y, además, el parque de viviendas está muy envejecido, con una pésima eficiencia energética".

Fernández también ha resaltado la importancia de las reivindicaciones de la plataforma 'Jerez por la Vivienda', reclamando el derecho inalienable a una vivienda digna y asequible en contra del modelo de ciudad que está llevando a cabo el Partido Popular de García Pelayo "El modelo de vivienda actual es tremendamente injusto y especulativo; está diseñado para llenar los bolsillos de los bancos y las constructoras", ha denunciado el portavoz de la formación Andalucista de izquierda.

Asimismo, desde Adelante, han criticado las medidas del gobierno de coalición estatal, integrado por PSOE y Sumar, afirmando que "solo benefician a los rentistas", ya que, habiendo 3,8 millones de viviendas vacías, el Gobierno central no toma medidas valientes que obliguen a ponerlas en el mercado. Por otro lado, ha señalado que las políticas de Moreno Bonilla y de la alcaldesa María José García-Pelayo, del Partido Popular, "no solo no limitan los precios del alquiler, sino que favorecen los pisos turísticos, consiguiendo que la oferta sea escasa, muy cara e impagable". Esto, añade, "hace imposible la vida en el centro de la ciudad, que está turistificada, sin garantizar el derecho a la vivienda mediante la ampliación del parque de vivienda pública en régimen de alquiler".

Desde Adelante Andalucía insisten en que "los poderes públicos tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar un derecho tan básico como el de tener un techo" y destacan la necesidad de un "cambio de rumbo crucial" respecto a las políticas de vivienda históricas en España, para equipararlas a las de otros países europeos.

"Mientras en Países Bajos la vivienda social representa el 30%, en Austria el 24%, en Dinamarca el 20%, y en Reino Unido y Francia el 18% y el 17%, respectivamente, en España no llega ni al 3%. Nuestra propuesta es de sentido común", concluye Fernández.