Adelante Andalucía pide medidas urgentes que garanticen la cobertura de PTIS en el CEIP Blas Infante de Jerez

Adelante Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al gobierno andaluz del Partido Popular en la Junta de Andalucía para conocer qué medidas tiene previstas ante la falta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que sufre el CEIP Blas Infante de Jerez y que, según denuncias de familias y asociaciones, está afectando negativamente a la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

En la iniciativa presentada ante el Parlamento de Andalucía, Adelante Andalucía plantea tres cuestiones clave al Ejecutivo autonómico: si considera la Consejería de Educación que “se está cubriendo con suficiente personal todas las necesidades del alumnado NEAE del CEIP Blas Infante de Jerez”; si la Junta tiene “planificado aumentar el número de horas de PTIS que atienden en el centro”; y si tiene constancia de que “todo el alumnado que requiere PTIS es atendido durante las horas lectivas”.

Desde Adelante Andalucía ha recordado que asociaciones de madres y padres están alertando de que la insuficiencia de personal especializado está “condenando al alumnado con NEAE a una atención deficiente que repercute en su desarrollo académico y social”. Asimismo, han subrayado que “no es aceptable que los propios centros se vean obligados a gestionar situaciones de escasez de PTIS sin una respuesta clara ni planificación por parte de la Junta”.

Adelante Andalucía exige al Gobierno andaluz que “garantice sin más demoras una dotación suficiente de PTIS en todos los centros que los necesiten, incluida la ampliación de horas y el refuerzo de plantillas donde sea preciso”, subrayando que “atender la diversidad no es un gasto, sino una obligación ineludible del sistema educativo público”, han concluido.

El caso concreto

El caso concreto del CEIP Blas Infante, una situación que se repite a diario en otros muchos centros de la ciudad, se centra en que el colegio solamente tiene Personal Técnico de Integración Social (PTIS) durante dos horas (de 9.15 a 11.15) para varios alumnos. "Si un alumno tiene algún problema después del recreo el centro tiene que llamar a la familia porque ya no hay personal especializado que le pueda atender", denuncian los padres.

La misma situación se repite en otras secciones importantes de la educación como los profesionales de Audición y Lenguaje, cuya presencia en los centros también es especialmente escasa. De momento, y a pesar de las peticiones a la Consejería de Educación, la situación se mantiene al esgrimir la Junta que no cuenta con más recursos para ello.