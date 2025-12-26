El colegio Blas Infante gana el primer premio en un certamen de Educación Ambiental a nivel nacional

El CEIP Blas Infante ha logrado el primer premio en el I Certamen EcoSalud INNova Local, un concurso a nivel nacional sobre educación ambiental, es decir, busca iniciativas educativas para mejorar el entorno cercano desde la relación entre medioambiente y salud.

El colegio jerezano ha participado con el proyecto 'Ecosombra Smart', un trabajo creado para abordar uno de los grandes problemas que tienen muchos centros educativos de la ciudad, la falta de sombra. Ante la dificultad de disponer de soluciones externas a corto plazo, el colegio ha optado por una respuesta sostenible y educativa: plantar árboles para generar sombra real y, a medio plazo, contribuir también a un entorno con aire más limpio.

Dentro del proyecto encontramos también una de las materias que mejor trabaja el Blas Infante, la robótica, con la que ha conseguido en los últimos años diferentes premios a nivel andaluz y nacional. Así, en 'Ecosombra Smart' se usa la robótica educativa para convertir la mejora del patio y el huerto en un proyecto de aprendizaje basado en datos. A través de herramientas como micro:bit y Scratch, el alumnado registrará variables del entorno (como luz y temperatura aproximada) y las transformará en mapas sencillos y paneles informativos para orientar hábitos saludables: buscar sombra, hidratarse y organizar el uso del patio en los momentos de mayor exposición.

El huerto escolar del colegio Blas Infante.

Luis García, director del centro ha mostrado su satisfacción por este nuevo reconocimiento, que a su vez “premia una forma de trabajar que implica a toda la comunidad educativa —docentes, alumnado y familias— para transformar el entorno del colegio con medidas reales, sostenibles y con impacto directo en la salud”.

El proyecto del centro jerezano contará ahora, tal y como se recogen en las bases del premio, con un proceso de mentoría y asesoramiento para adaptar la propuesta llevada a cabo por el alumnado y profesorado a su contexto, resolver dudas y concretar los recursos necesarios para su ejecución. Además, el premio está valorado en 300 euros, destinado a material de papelería, copistería y otros recursos educativos y ambientales para implementar la iniciativa.

Vista aérea del colegio, donde no se divisan árboles.

El jurado ha valorado especialmente la contribución del proyecto a la promoción de hábitos saludables y al cuidado del medioambiente, en línea con el espíritu del certamen, impulsar propuestas educativas innovadoras, viables y conectadas con el contexto.

El certamen, impulsado por la Fundación Vivo Sano a través del proyecto ECOSALUD 2030 y con apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo fomentar la cultura ecológica y la participación ciudadana mediante propuestas concretas de educación y sensibilización ambiental.