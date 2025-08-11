Adelante exige explicaciones al Ayuntamiento de Jerez tras la muerte de una trabajadora de la limpieza viaria en Jerez

El fallecimiento de una empleada del servicio de limpieza urbana en Jerez ha generado una "fuerte reacción" de Adelante Andalucía que, "poniendo el foco en la transparencia y la seguridad laboral en condiciones extremas", ha pedido explicaciones al Ayuntamiento que preside la alcaldesa, María José García-Pelayo, por este incidente.

Desde Adelante Andalucía, en un comunicado, se ha exigido a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, "una explicación clara y transparente sobre este lamentable suceso".

Carlos Fernández, portavoz de Adelante, subrayó la responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez, recordando que, "aunque el servicio esté subcontratado, se trata de un servicio público y, como tal, debe responder ante la ciudadanía y las personas trabajadoras".

La formación Andalucista quiere trasladar "su más sentido pésame a los familiares, amistades y plantilla del servicio de limpieza, enfatizando la necesidad de que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y se depuren responsabilidades en caso de que se detecten negligencias".

El Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (SILJE) emitió un comunicado oficial en el que reclama “verdad, dignidad y medidas urgentes” ante lo ocurrido.

SILJE también ha expresado su “más profundo pesar y solidaridad con la familia, amigos y seres queridos de la empleada fallecida, manifestando el apoyo sindical en estos momentos difíciles".

Adelante Andalucía Jerez lleva tiempo instando al gobierno municipal "a implementar medidas de reducción de horarios y adaptación de las jornadas laborales para los servicios públicos que se desarrollan en condiciones adversas".

Por último, la formación señala que estas demandas, "compartidas por el sindicato SILJE y otras organizaciones sociales, no han sido atendidas de manera suficiente, lo que agrava la preocupación sobre la seguridad de quienes desempeñan trabajos esenciales en la vía pública".