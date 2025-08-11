El sindicato SILJE denuncia la muerte de una trabajadora de la limpieza viaria en Jerez "por un posible golpe de calor"

Un trabajador de la limpieza de Jerez en una imagen de archivo

El Sindicato Independiente de la Limpieza de Jerez (SILJE) ha emitido un comunicado denunciando el fallecimiento de una trabajadora de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en Jerez de la Frontera "por un posible golpe de calor".

"Desde SILJE queremos manifestar nuestro más profundo pesar y solidaridad ante el fallecimiento de una compañera el pasado 19 de julio tras haber permanecido ingresada en el Hospital de Jerez durante varias semanas", señala en la nota.

El sindicato afirma que "según hemos podido conocer a través de fuentes laborales y sindicales, el ingreso hospitalario pudo haber estado relacionado, presuntamente, con un episodio de estrés térmico o golpe de calor sufrido durante el desarrollo de su jornada laboral, en pleno episodio de altas temperaturas".

Desde SILJE entendemos que "este lamentable suceso requiere una respuesta institucional clara, transparente y respetuosa. Consideramos inaceptable el silencio mantenido por la empresa concesionaria Medio Ambiente Cointer FCC Equal Cee (Jerez UTE) y por el Ayuntamiento de Jerez, en un asunto que podría tener implicaciones directas sobre la seguridad y la salud laboral".

Exigencias de SILJE tras el fallecimiento de la trabajadora de la limpieza en Jerez

1. Que se informe con transparencia sobre lo sucedido, con el debido respeto a la familia y sin ocultamiento de los hechos.

2. Que se abra una investigación oficial que esclarezca las condiciones laborales en que se produjo el incidente en el caso de que ésta aún no se hubiera iniciado.

3. Que, en caso de detectarse negligencias u omisiones, se depuren las responsabilidades correspondientes, tanto en el ámbito empresarial como institucional.

4. Que se refuercen de forma inmediata los protocolos de prevención frente a riesgos derivados de temperaturas extremas, en el caso de que no se haya realizado, conforme a la normativa vigente en prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995).

5. Que se reconozca públicamente la pérdida de esta compañera, que respete su memoria y valore su contribución laboral.

Silje reafirma su compromiso "con la defensa del derecho a un trabajo seguro, digno y humano.En memoria de nuestra compañera. Por la vida, la dignidad y la seguridad de todas las personas trabajadoras".