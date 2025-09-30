Adelante exige a Pelayo "plantar cara a Moreno Bonilla y reclamar la quita de la deuda que asfixia a Jerez"

Adelante Jerez pide que María José García-Pelayo "presente alegaciones para la reducción de la deuda del Ayuntamiento de Jerez en el marco del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera que el Partido Popular en Andalucía ha rechazado".

La formación andalucista explica que "la situación financiera del Ayuntamiento de Jerez continúa siendo una de las principales preocupaciones para la corporación municipal y la ciudadanía. En este contexto, la reciente negativa del Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, a la quita de la deuda supone un obstáculo adicional para la sostenibilidad de las cuentas públicas locales. Sin embargo, el periodo actual de exposición pública del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común ofrece una oportunidad estratégica para reclamar una solución justa y equitativa para los ayuntamientos en materia de endeudamiento".

Para el portavoz de Adelante en Jerez, Carlos Fernández, "el Ayuntamiento de Jerez arrastra una situación financiera grave, con un nivel de deuda que limita la capacidad de inversión y prestación de servicios públicos esenciales y la negativa del Ejecutivo andaluz a acogerse a la quita de la deuda, en contraste con otras comunidades autónomas que sí lo harán, genera una desigualdad de trato y una oportunidad para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar directamente la reducción de su deuda. Esta coyuntura debe aprovecharse para defender los intereses de Jerez y buscar soluciones legislativas que permitan aliviar la carga financiera municipal".

Fernández añade que “no puede ser que la ciudadanía sigamos soportando la mala gestión del primer mandato de la alcaldesa García-Pelayo que nos aumentó sensiblemente la deuda y, que nos ha subido en este segundo mandato los impuestos y el recibo del agua, por la venta que hizo a la empresa privada Aqualia, si bien desde Adelante seguimos reclamando una auditoría y no pagar la deuda que sea ilegítima”.

Por eso desde Adelante solicitarán formalmente a Pelayo "que el Ayuntamiento de Jerez presente alegaciones durante el periodo de información pública del anteproyecto de Ley Orgánica. Estas alegaciones reclamarán la posibilidad de que los ayuntamientos de aquellas comunidades autónomas, como es el caso del Partido Popular que gobierna Andalucía, que rechacen la quita puedan optar voluntariamente a la reducción de deuda".

Adelante propone "instar a los grupos políticos con representación en el Congreso y el Senado a presentar una enmienda al anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. Dicha enmienda debe establecer expresamente que los ayuntamientos de comunidades autónomas que no se acojan a la quita puedan solicitar la reducción de su deuda en igualdad de condiciones. Asimismo, se solicitará la inclusión de una disposición que prevea la elaboración y aprobación de una ley específica que regule la quita de deuda para todos los ayuntamientos interesados".