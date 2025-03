Adelante Jerez critica que Pelayo gaste dinero en nuevos postes de las paradas de autobús urbanos "sólo por estética"

Adelante Andalucía en Jerez entiende que "el concejal de Movilidad, Jaime Espinar, demuestra una vez más que está más preocupado por la estética y la imagen que por mejorar lo imprescindible y necesario en un servicio de transporte, como es saber cuánto tiempo falta para que llegue el autobús y cuáles son las líneas más adecuadas para realizar el trayecto".

En nota de prensa, la formación andalucista explica: "Que el servicio de autobuses urbanos en Jerez lleva muchos años prestando un mal servicio y sin ser operativo, con una cuenta de resultados ruinosa que solo se salva por la plantilla, no es nada nuevo. Pero lo peor es que ni los gobiernos del entonces PSOE, ni el anterior de Pelayo, ni el actual en su segundo mandato han cambiado nada para mejorar un servicio público imprescindible para garantizar el derecho a la movilidad y, además, hacerlo de manera sostenible. Encima, el concejal de Movilidad, Jaime Espinar, pretende vender a las jerezanas y jerezanos que sustituir los postes de las paradas mejora los autobuses. Es una tomadura de pelo", declara el portavoz de la formación andalucista de izquierda en Jerez, Carlos Fernández.

Para Adelante, "no es de recibo que el concejal de Movilidad se preocupe más por mejorar la imagen de los postes de las paradas de autobús sin mejorar el servicio, atreviéndose a decir que estos son más “funcionales”, cuando en realidad no van a indicar cuánto tiempo falta para que llegue el autobús ni qué líneas son las más adecuadas para el trayecto".

"Si verdaderamente el concejal de Movilidad y la alcaldesa estuvieran interesados en mejorar el servicio, solo tendrían que remangarse y poner en práctica lo que muchas ciudades implantaron hace años: postes que indiquen en tiempo real cuánto falta para que llegue el autobús y aplicaciones que permitan planificar el trayecto según los lugares de origen y destino", declara Fernández.

Además, desde Adelante Andalucía denuncian que "el transporte público en Jerez es un auténtico despropósito. Los autobuses urbanos no solo son chatarra, sino que algunos ya pueden pasar por piezas de museo. Hay vehículos matriculados en el año 2000 que, con sus flamantes 25 años, ya entran en la categoría de clásicos. Y aunque el gobierno municipal nos diga que van a renovar la flota, si no se dan pasos para modernizar y mejorar el servicio es más de lo mismos, autobuses que irán casi vacíos por no ser operativos".

Por último, Adelante solicita al concejal de Movilidad, Jaime Espinar, y a la alcaldesa, María José García-Pelayo, "que saquen del cajón el proyecto 'Metrobús', presentado por esta formación Andalucista, que supondría un cambio radical en el modelo actual de transporte urbano. "Este proyecto, aprobado en el pleno, cuenta con el respaldo de numerosos actores sociales de la ciudad. No entendemos por qué sigue sin aplicarse", concluye Fernández.