Adelante Jerez exige explicaciones por el derrumbe en San Miguel: "Podría haber sido una tragedia"

Adelante Andalucía en Jerez ha asegurado en un comunicado que "no se entiende la pasividad del gobierno municipal de Pelayo ante las quejas y avisos de la vecindad del barrio sobre el peligro que representaba la vivienda derrumbada".

En primer lugar, el portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha manifestado su "alegría" tras no haber sufrido ninguna persona heridas graves por el derrumbe. Sin embargo, "podrían estar lamentando consecuencias muy graves, ya que el derrumbe de parte de una casa abandonada en la calle Ramón de Cala, esquina con Zarza, podría haber sido una tragedia". En este sentido, recalca que esta ubicación "es un sitio de paso concurrido y enfrente de la terraza de un conocido bar muy frecuentado, lo que provocó que varios integrantes de una familia que comía en la terraza sufrieran heridas y fueran trasladados al hospital para valorar sus lesiones".

Adelante subraya que "no se entiende la pasividad del gobierno municipal de Pelayo y de la concejal de urbanismo y vivienda, Belén de La Cuadra, ante las quejas y avisos de la vecindad sobre el peligro inminente. Vecinas del barrio han declarado que no estaban tranquilas, conscientes del peligro, y que habían dado aviso al ayuntamiento sin recibir respuesta".

Por ello, Adelante exige explicaciones tanto a la alcaldesa como a la concejal de Urbanismo y "una investigación sobre por qué no se ha actuado con la prontitud y eficiencia necesarias. A la vista de lo sucedido, consideran que no ha sido así y critican que Pelayo no se escude en declaraciones y reportajes visitando el lugar, como es su costumbre, diciendo que se pondrán los medios necesarios cuando podría haberse evitado una gran tragedia".