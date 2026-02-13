Adelante Jerez exige a Pelayo "priorizar la inversión en las viviendas públicas de la calle Lechugas ante el abandono municipal"
Carlos Fernández visita el edificio municipal y denuncia "humedades, grietas, problemas de accesibilidad y años de inacción por parte del gobierno municipal y su mala gestión de Emuvijesa"
Adelante Andalucía Jerez ha denunciado "la dejadez y la mala gestión del gobierno municipal del Partido Popular y de la alcaldesa María José García-Pelayo en materia de vivienda pública", tras la visita realizada por su portavoz local, Carlos Fernández, a las viviendas municipales situadas en la calle Lechugas, 2.
Durante el encuentro mantenido con vecinos y vecinas del edificio, una antigua bodega rehabilitada como promoción de vivienda pública, Fernández pudo comprobar "de primera mano el grave deterioro que presenta el inmueble y las condiciones en las que viven sus residentes. Hemos visto numerosas humedades, grietas estructurales y goteras que se han agravado con los últimos temporales. No estamos hablando de desperfectos menores, sino de problemas que afectan a la seguridad, a la salubridad y a la dignidad de las personas que viven aquí”, ha señalado el portavoz andalucista.
En el exterior del edificio "también son visibles los daños: desconchones en la fachada, ladrillo visto deteriorado por la humedad que favorece nuevas filtraciones y vigas resquebrajadas que generan preocupación entre los residentes. A ello se suman importantes problemas de accesibilidad, especialmente para vecinos y vecinas con movilidad reducida, que deben afrontar la peligrosidad de la entrada al inmueble y la falta de un acerado adecuado".
Los residentes denuncian que llevan "años reclamando soluciones a la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, a través de reuniones y escritos formales, sin haber obtenido una respuesta efectiva. Lo que nos trasladan es una sensación de abandono absoluto”, ha afirmado Fernández.
Desde Adelante Andalucía consideran que el gobierno de García-Pelayo “debería estar más pendiente de la situación e invertir más en solucionar situaciones como esta que están sufriendo nuestros vecinos y vecinas y menos en propiciar e invertir en grandes eventos mientras descuida necesidades básicas como el derecho a una vivienda pública digna”.
Adelante Andalucía exige "una actuación urgente en el edificio de la calle Lechugas, 2, con una evaluación técnica inmediata, un plan de rehabilitación integral y un calendario público de ejecución de las obras necesarias". Asimismo, reclama "una revisión del estado general del parque público de vivienda municipal para evitar que situaciones como esta se repitan".
