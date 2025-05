Adelante Jerez quiere que las casetas que impidan la entrada no puedan volver a instalarse en el Real

El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha denunciado este lunes que cada año "se da un paso más a una Feria de clases, elitista, privatizada... Es un sentir de las jerezanas y jerezanos que ven como se les impide entrar en muchas casetas de socios donde se les argumentan motivos como las reservas de mesa o la vestimenta".

En este sentido, recalca que si ya la pasada celebración, Adelante denunciaba que se había dado "una privatización encubierta con la excusa de las reservas de mesa", este año "se ha intensificado las quejas en las prohibiciones para poder entrar en algunas casetas de socios, tal como le están trasladado muchas personas y se puede observar y leer por redes, o la carta en medios de Manuel A. Gzlez. Fustegueras que lo tilda de Sevillanización".

Para Adelante en Jerez, si bien esto no es de ahora, "desde hace dos años con el gobierno de García-Pelayo se está agravando y, así ha sido, con el paso dado con la nueva ordenanza de Feria por la que el delegado Francisco Zurita les ha quitado el sitio a casetas para dársela a otras de socios y tal, como recoge la nueva ordenanza, para colocarlas en las mejores calles y paseos principales. Pero lo que no ha podido evitar, con el intento de segregación, es que haya habido personas que han querido entrar en esas casetas y se les haya prohibido".

"El prohibir la entrada les sale muy barato, a esas casetas de socios, según el régimen sancionador por lo que no sirve para prevenir que vuelva a ocurrir ya que no implica una medida disuasoria", afirma Fernández. Ante este panorama, desde Adelante hacen hincapié en que "para preservar el sentido de Feria abierta para todos los públicos, que las casetas que impidan el libre acceso a las casetas no puedan volver a instalarse en el Real".