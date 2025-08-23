Adelante lamenta "la incapacidad municipal" tras el fracaso en contratar un mecánico para el bus urbano de Jerez

Adelante Jerez ha lamentado "el fracaso" generado en el proceso de selección de mécanicos oficiales de primera destinados a realizar mantenimiento a los autobuses urbano. El hecho de haber quedado desierto "es una muestra más de la incapacidad de gestión y falta de previsión del gobierno municipal para anticiparse a los problemas, especialmente a través del delegado de movilidad, Jaime Espinar", asegura su portavoz Carlos Fernández.

Adelante Andalucía considera "incomprensible que, tras reconocer la alcaldesa Pelayo en campaña los problemas del servicio de autobuses, no se haya implantado una planificación efectiva para resolver las carencias y haber contado con la plantilla de autobuses urbanos que son quienes conocen bien el estado del servicio y de los autobuses, más allá de la renovación parcial de la flota y demuestra una vez más poco interés en los servicios públicos".

Fernández, crítica "la convocatoria de contratación realizada en julio —considerado un momento poco oportuno— y por tratarse de un contrato temporal, cuando la situación exige reforzar el personal de forma más estructural lo que refuerza que Pelayo no está por la labor de incrementar la plantilla de los autobuses urbanos".

Según Adelante Andalucía, "la situación actual de los autobuses urbanos en Jerez es desesperante. Hay menos unidades en servicio, las esperas se han alargado y los horarios se han reducido, lo que produce un malestar creciente entre las personas usuarias. La ausencia de candidatos válidos para reforzar la plantilla de mecánicos agrava el problema y evidencia, de acuerdo con Fernández, la falta de respuesta adecuada del Ayuntamiento".

Fernández destaca que, en las actividades y charlas de la campaña que desde Adelante se está llevando a cabo, “Un autobús por Derecho”, numerosas personas han transmitido "su descontento por la situación". El portavoz subraya que "la prestación del servicio de autobuses urbanos es clave para la movilidad en la ciudad, especialmente en momentos de alta demanda, y considera esencial que el Ayuntamiento demuestre mayor compromiso y planificación en la gestión de los servicios públicos".