Robo de película en una tienda de bicicletas de avenida Europa, en Jerez

En redes sociales corre más de un vídeo grabado con el móvil como la pólvora. Los autores son los vecinos de la tienda de bicicletas Ciclos Cabellos, ubicada en avenida Europa. Estos asistieron escandalizados al robo que se estaba ejecuntado en este negocio. Tal y como muestran las imágenes, al menos cinco ladrones se hicieron con un botín de bicicletas tras romper el cristal del establecimiento, sustraerlas e introducirlas en el interior de una gran furgoneta de color blanca, tras desvalijar el negocio en apenas unos minutos.

Robo de bicicletas en Ciclo Cabello

El fuerte ruido producido al romper dicho cristal alertó a los vecinos quienes sacaron sus móviles, les recriminaron su comportamiento y les informaron de que estaban llamando a la policía y de que tenían la matrícula del vehículo. Pese a las advertencias, los individuos hicieron caso omiso a lo que decían y terminaron la tarea que tenían prevista hacer. Uno de ellos, incluso, gritó "chivata" y profirió algunos improperios, mientras seguía sustrayendo bicicletas de la tienda. Culminaron el robo con un "vámonos" a "Juan de Dios", el conductor del vehículo con el que emprendieron la huida.

Robo en Ciclo Cabello, ubicado en avenida Europa

La Policía Nacional investiga el robo de casi todas las bicicletas que había en el interior, la mayoría de gran valor.