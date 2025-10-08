Adiós a Sebastián Acevedo 'El Berza', el cantaor elegante

En la madrugada de este miércoles 8 de octubre nos ha dejado Sebastián Acevedo Flores 'El Berza', parte de la historia del cante de Jerez. El artista jerezano, de 85 años de edad, fallecía en casa de su hija Manuela, donde ha pasado sus últimos días y donde se le ha cuidado hasta el último momento.

'El niño de la berza', que posteriormente quedó reducido a El Berza, se lo puso Juan de la Plata en uno de esos concursos que el entonces presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez promovía en la ciudad. "Como yo le había dicho que mi madre tenía un puesto de berza, me puse ese nombre en aquel concurso, y pa los restos", confesaba en una entrevista que le realicé para Diario de Jerez en 2018.

El Berza se movió desde sus inicios en las fiestas de señoritos y ventas de la ciudad como Maribal, La Pañoleta o Los Gitanos, en un momento en el que los artistas como él pasaban auténticas visicitudes para lograr llevar a casa algo de dinero. En la década de los setenta y ochenta tuvo su esplendor como cantaor, participando en festivales importantes, entre ellos la Fiesta de la Bulería, y convirtiéndose en todo un referente de la bulería corta de Jerez.

Su capacidad artística la combinaba con un baile de mucha gracia, acompasado, con el que era capaz de poner al público en pie con un sólo replante. Fue siempre una persona elegante, le gustaba llevar los mejores trajes y zapatos, y también un buscavidas en todos los sentidos.

Una trombosis le hizo apartarse de los escenarios a finales de los años ochenta, aunque ello no le impidió que en 2004 sacase su primer disco, un trabajo avalado por la Cátedra en el que se recogían algunas de sus actuaciones en directo.

Sus restos mortales se encuentran en el tanatorio de la zona sur, y el sepelio por su eterno descanso será este jueves 9 de octubre a las 10 de la mañana en la iglesia del mismo tanatorio.

Seguiremos ampliando...