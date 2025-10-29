Adjudican por 16 millones las obras en 130 kilómetros de carreteras en Sevilla y Cádiz, entre ellas la AP-4 a su paso por Jerez

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 16 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 130 kilómetros de carreteras del Estado en las provincias de Sevilla y Cádiz, entre ellas un tramo de 92 kilómetros de la AP-4 que pasa por Jerez.

La duración del contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros y sacado a licitación, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. La adjudicación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

En concreto, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones en 130,802 kilómetros de carreteras de la provincia de Sevilla, incluyendo 95,202 kilómetros de autovía.

Los tramos objeto del contrato son, entre otros, en la AP-4, del kilómetros 13, en Dos Hermanas (Sevilla), al 105,36, en Puerto Real (Cádiz). Este tramo de 92 kilómetros pasa por municipios como Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo de Sevilla, en la provincia de Sevilla, y Jerez de la Frontera en Cádiz.

El contrato incluye además la instalación de pasos de mediana móvil de apertura rápida entre los kilómetros 45 y 105,4 de la autopista AP-4 abarcando las provincias de Sevilla y Cádiz.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.