Meteorología activa el aviso amarillo en Jerez por lluvias, viento y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología, finalmente, ha optado por activar un triple aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña lluvias, viento y tormentas, según ha publicado en su página web.

La borrasca 'Claudia' activará hoy dichos avisos desde el mediodía de este jueves 13 de noviembre hasta la medianoche, por lo que se enlazarán 24 horas seguidas en aviso por lluvias hasta las 12:00 horas de este viernes día 14.

En concreto, el aviso amarillo por lluvias es de una previsión de 20 litros de agua acumulada en una hora y de 40 litros en doce horas. El de tormentas es por la posibilidad de la aparición de tornados aislados.

El de viento es por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora de componente sur.

Toda España, salvo Baleares y el Levante, en aviso

Todas las comunidades, salvo la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Baleares, mantienen este jueves la alerta (naranja o amarilla) por viento con rachas de 110 km/h, por temporal marítimo o por lluvias, con mayor incidencia en las Islas Canarias, donde se prevén acumulaciones por encima de los 80-100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El archipiélago canario tiene alerta naranja (riesgo importante) por lluvias en todas sus islas por precipitaciones, que pueden ser en forma de chubasco tormentoso, y que dejarán 30 litros por metro cuadrado en tres horas o entre 80 y 100 litros en 12 horas, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web.

Además, persiste el aviso amarillo (riesgo) en todas las islas por tormentas, por temporal marítimo y por fuerte viento con rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora.

En la península, Andalucía tiene nivel naranja en la provincia de Huelva por lluvias, 30 litros en una hora, mientras que en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla se ha activado la alerta amarilla por viento, mala mar o por lluvias, 20 litros en una hora o entre 40 y 70 litros en 12 horas.

Extremadura mantiene el aviso naranja en Cáceres por precipitaciones que acumularán 80 litros en 12 horas, mientras que en Badajoz el aviso es amarillo por lluvias, 20 litros en una hora; En ambas provincias hay también alerta amarilla por fuertes rachas de viento, entre 70 y 80 kilómetros hora.

Castilla y León ha activado la alerta naranja en las provincias de Ávila y Salamanca por acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas; En el resto de la comunidad, León tiene nivel amarillo por lluvias y en todas las provincias hay aviso amarillo por fuerte viento con rachas que oscilarán entre 70 y 90 km/h.

El fuerte viento afectará a las comunidades de Asturias y a la de Cantabria, donde hay alerta naranja por rachas máximas de viento del sur que alcanzarán entre 100 y 110 kilómetros por hora.

La Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo por lluvias, 40 litros en una hora en áreas de la sierra, y por fuerte viento con rachas máximas de 80 km/h.

Galicia también está en alerta amarilla por lluvias, 15 litros en una hora, vientos de 80 km/h y por temporal marítimo.

En las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja la alerta es amarilla por vientos con rachas entre 70-80 km/h.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.