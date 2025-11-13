La borrasca Claudia en Jerez: horas en las que se esperan más lluvias este jueves

La borrasca Claudia ya ha comenzado este jueves a dejar notar sus efectos en Jerez de la Frontera y su campiña con lluvias y viento desde primera hora de la mañana.

La primera aproximación del paso de este temporal por nuestra ciudad dejó 1,2 litros de agua entre las 06:00 y las 08:00 de la mañana, según los registros de la estación meteorológica de la Agencia Estatal en el Aeropuerto de Jerez.

El día ha amanecido con cielos cubiertos con lluvia que ppodrían descargar precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde donde se espera que sean localmente fuertes y persistentes, según las previsiones de la Agencia de Estatal de Meterología publicadas en su página web.

Pese a estas predicciones adversas de la Aemet, Jerez y su zona rural así como toda la campiña y parte de la Sierra de Cádiz se encuentra fuera de los territorios en los que se ha activado el aviso naranja y amarillo por fuertes lluvias como es el caso de Huelva, Sevilla, el litoral gaditano y la zona del Estrecho.

Previsión de lluvia por horas en Jerez este jueves día 13

No obstante, el día en nuestra ciudad y sus vecinas pedanías se presenta con lluvia y viento. De hecho, Meteorología eleva hasta el 100% el riesgo de agua durante toda la jornada. Es cierto que las posibilidades son mayores durante la segunda mitad del día pero los acumulados se podrían registrar en cualquier momento.

Si atendemos a las previsiones que apunta la Agencia Etatal de Meteorología en estos momentos, estas son las horas en las que se esperan mayores lluvias este jueves en Jerez de la Frontera:

De 10:00 a 11:00 horas: 0,1 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 0,5 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 11 mm

De 19:00 a 20:00 horas: 0,2 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 0,3 mm

De 21:00 a 22:00 horas: 0,2 mm

Aviso amarillo a partir de medianoche

Por otro lado, el grueso importante de estas precipitaciones se esperan durante la próxima madrugada ya que la Aemet ha activado un aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña de doce horas de duración.

Entre las 00:00 horas y las 12:00 horas del mediodía del viernes día 14 podrían caer hasta 40 litros de agua acumulada en ese periodo de tiempo y 20 litros en una hora.

Las horas con mayor posibilidad de agua son las siguientes:

De 00:00 a 01:00 horas: 0,7 mm

De 01:00 a 02:00 horas 4 mm

De 02:00 a 03:00 horas 1 mm

De 04:00 a 05:00 horas 0,4 mm

De 05:00 a 06:00 horas 0,2 mm

De 08:00 a 09:00 horas 0,4 mm

De 09:00 a 10:00 horas 1 mm

De 10:00 a 11:00 horas 4 mm

De 11:00 a 12:00 horas 4 mm

Aviso naranja en Huelva y amarillo en Sevilla, Cádiz y Córdoba

Andalucía vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, con avisos de nivel naranja y amarillo activos para este jueves en gran parte de la comunidad autónoma, en la que sólo Jaén y Málaga no se encuentran bajo alerta.

El aviso naranja por lluvias se encuentra en el Litoral, Andévalo y Condado, en la provincia de Huelva, a partir de las 12:00 horas y hasta la media noche del viernes mientras que se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Además, se activa el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

En concreto, en Aracena se esperan hasta 70 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en el litoral onubense y la comarca de Andévalo y Condado se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado acumulados en el mismo periodo.

En Sevilla, la Sierra Norte podría registrar hasta 70 mm en doce horas y la Campiña sevillana hasta 40 mm.

El viento también azotará este jueves con aviso de riesgo vigente por rachas máximas muy fuertes de componente sur de hasta 70 kilómetros por hora en Huelva, afectando al litoral, Aracena y la comarca de Andévalo y Condado; en Sevilla, en la Sierra Norte y la Campiña; en la Sierra y Pedroches, en Córdoba. También estará afectado el litoral gaditano.

El tiempo en Andalucía

Para la jornada de este jueves, la Aemet además ha concretado que se esperan cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que sean "localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas". En el resto, se presentarán cielos con intervalos de nubes medias y altas, en aumento a nubosos al final del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se encuentran sin cambios o en ascenso y las máximas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en la mediterránea. Por su parte, los vientos serán de componente sur y moderados en el tercio occidental, con "intervalos fuertes en el litoral atlántico", de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto, con "rachas muy fuertes" en el tercio occidental.