La Aemet activa el aviso rojo por calor en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología ha subido, a las 17 horas, a nivel rojo el aviso por altas temperaturas en la campiña de Jerez. En concreto, dicho aviso se mantendrá vigente hasta las nueve de la noche por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados. En concreto, el riesgo meteorológico con nivel rojo se considera "extremo". Es decir, "fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto".

Según los informes de la Aemet, Jerez ha llegado a los 43,8 grados a las 16:10 horas. La temperatura más baja ha sido de 20,3 grados sobre las siete de la mañana.

Previsión y avisos de la Aemet para Jerez, actualizados este martes por la tarde.

Hay que recordar que Jerez comenzó la semana con aviso amarillo por altas temperaturas y este martes, en principio, era naranja hasta que la Aemet lo ha elevado. Según las previsiones actuales, se espera que este miércoles el riesgo sea nuevamente naranja por calor, pudiéndose alcanzar los 40 grados.

Aviso rojo de la Aemet para este martes.

También el jueves, con aviso amarillo, está previsto que sigan los termómetros con altas temperaturas y que se mantengan durante todo el puente de la Asunción. De momento, el domingo se prevé que se alcance la mayor temperatura del fin de semana con 43 grados.

Hay que recordar que los avisos de la Aemet para la campiña no sólo afectan a Jerez, sino también a las poblaciones de Alcalá de los Gazules, Algar, Arcos, Benalup, Bornos, Espera, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, San José del Valle y Villamartín.