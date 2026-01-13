Aviso amarillo en Jerez: Horas a las que se espera más lluvia este martes

Este martes 13 se activa el aviso amarillo en Jerez por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología activará este martes 13 de enero un aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña por lluvias que podrían alcanzar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una hora, según publica en su página web.

Según informa la Aemet el aviso estará vigente entre las 12:00 horas del mediodía y las 00:00 horas de la medianoche.

Meteorología no descarta tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas.

Jerez y su zona rural amanecen hoy con cielos nubosos que aumentarán a cubiertos, con precipitaciones moderadas que podrían ser intensas acompañadas de tormentas ocasionales durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con 17º mientras que las mínimas subirán de golpe hasta los 10º, frente a los 5º registrados ayer.

Los vientos soplarán con intervalos fuertes de componente sur durante la primera mitad del día y con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Por la tarde serán moderados y tenderá a rolar a sudeste.

Tramos horarios con mayor probabilidad de lluvia este martes 13 en Jerez

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología la probabilidad de lluvia en Jerez de la Frontera y su campiña irá en aumento a lo largo de este martes 13 de enero.

Durante la madrugada, entre la medianoche y las 06:00 horas de la mañana, el riesgo de precipitaciones será moderado, en torno al 35%, incrementándose de forma notable conforme avance la jornada.

Entre las 06:00 y las 12:00 horas, la posibilidad de lluvia alcanzará ya el 100%, anticipando un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

Este periodo adverso continuará desde el mediodía y durante el resto de la tarde cuando la inestabilidad se intensificará claramente.

De hecho, entre las 18:00 y las 24.00 horas, el riesgo será prácticamente del 100%, con la presencia añadida de tormentas.

Acumulado de lluvia por horas este martes 13 en Jerez

Según vaticina la Agencia Estatal por tramos horarios para nuestra ciudad, a esta hora (08: 00 horas de la mañana) la predicción apunta a estos acumulados de agua a lo largo de este martes 13 de enero:

·13:00 horas: 0,7 mm

·14:00 horas: 1 mm

·18:00 horas: 0,2 mm

·19:00 horas: 1 mm

·20:00 horas: 3 mm

·21:00 horas: 2 mm

·22:00 horas: 0,1 mm

·23:00 horas: 3 mm

·00:00 horas: 3 mm

Nueve comunidades en alerta por lluvias, vientos y temporal marítimo

Nueve comunidades están hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias, vientos y/o temporal marítimo, con olas de hasta 5 metros en el caso del litoral cantábrico y gallego, según las predicciones de la Aemet..

Cantabria está bajo aviso por viento y oleaje; Galicia, por lluvia y mala mar; Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias, por lluvias; Asturias y Navarra, por vientos; y País Vasco, por temporal marítimo.

Se prevé temporal marítimo que afectará al Cantábrico y a la costa gallega, por vientos marítimos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros, según la Aemet, en su página web.

En cuanto a las lluvias, se acumularán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Huelva y Cádiz, como en la costa, o la campiña gaditana y asimismo en la sevillana, y también en el Estrecho de Cádiz.

Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral, con posibilidad de mangas marinas.

También las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en Canarias, están en alerta amarilla por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibles tormentas.

Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la provincia de Pontevedra, interior de A Coruña, Sanabria (Zamora), sur de Ávila y norte de Cáceres (Extremadura).

En el oeste y suroeste de A Coruña se recogerán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, las rachas de viento serán de hasta 90 kilómetros por hora en el centro de Cantabria y valle de Villaverde y en la cordillera de Asturias y Picos de Europa, al igual que en el litoral cántabro.

En zonas como Liébana y la Cantabria del Ebro las rachas máximas serán de hasta 80 kilómetros por hora, y en la vertiente cantábrica de Navarra de 70 kilómetros por hora.