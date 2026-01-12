Aviso amarillo por lluvias este martes 13 en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este martes 13 de enero el aviso amarillo por lluvias. En concreto, la alerta dará comienzo a las 12 horas y finalizará a las 23 horas en toda la campiña. Se espera que puede registrarse una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metros cuadrados.

De momento, el mayor pico de precipitaciones se espera en torno a las nueve de la noche. No obstante, la Aemet actualiza de manera constante sus predicciones, por lo que podría cambiar según avance la jornada.

Predicción de la Aemet para este martes 13 en Jerez.

El temporal también afectará a buena parte de la provincia de Cádiz (tanto al litoral como al estrecho) así como a las provincias de Huelva y Sevilla donde la Aemet también ha activado avisos amarillos para la jornada del martes.