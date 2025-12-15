Ramón García: “Hoy día el belenismo es un arte vivo y en Jerez, parte de su patrimonio”

Desde mayo de 2017, Ramón García preside la Asociación de Belenistas de Jerez, una entidad que el próximo mes de febrero cumplirá medio siglo de vida. Por esta razón, la Navidad de 2025 está siendo un poco especial y “ajetreada” para este importante colectivo de Jerez, que durante estos 50 años ha venido desarrollando una labor fundamental en la conservación del belenismo.

Pregunta.–¿Está siendo una Navidad diferente?

Respuesta.–La verdad es que sí, porque cumplimos 50 Navidades montando el Belén y entonces, hemos querido tirar la casa por la ventana. Por eso, además de la colección anual de dioramas que hacemos en los Claustros, hemos programado una exposición de carteles de Navidad en el Alcázar desde 1990 a la actualidad, y hemos expuesto 50 dioramas históricos de la asociación que forman parte de su patrimonio. De alguna forma, queríamos, por un lado, exponer la realidad actual de la asociación, y por otra, recordar a los belenistas que ya no están a través de sus obras.

P.–Cuando hay que programar un calendario de actos para una efémeride como esta, ¿qué es lo que se tiene más en cuenta?

R.–Lo primero, visibilizar lo que ha hecho la asociación en estos 50 años, es decir, dar a conocer todo el bagaje histórico que tiene, no solamente en dioramas, sino también a nivel de otro tipo de actos. De hecho, en enero tendremos un Congreso Andaluz de belenismo, al que vendrán personas de toda Andalucía y fuera del territorio, para disfrutar de nuestros belenes, pero también de la ciudad.

P.–Y después de 50 años, ¿en qué situación está la asociación hoy por hoy?

R.–Yo creo que se puede decir en un stand-by, pero también de renovación. Se está incorporando gente nueva, gente nueva que representa a otra edad, y eso es positivo, es bueno que vayan cambiando las generaciones para que podamos cumplir otros 50 años más.

P.–¿Cuál es el perfil de esa nueva juventud?

R.–Generalmente, son personas que vienen del ámbito belenista, que no quiere decir que los padres o la familia estuvieran en la asociación, sino que en su familia se montaban los belenes. Entonces, ese bagaje que tienen heredado y de tradición, nos viene muy bien a la asociación.

P.–Si tuviera que valorar en qué situación está hoy en día el belenismo, ¿qué diría?

R.–Yo diría que está en un buen momento. Date cuenta que se ha evolucionado mucho, y hoy hay técnicas muy interesantes, y por supuesto, los efectos y los materiales. El belenismo es actualmente un arte vivo, y vamos incorporando todas las evoluciones de todas las tecnologías y todos los materiales nuevos. Además, los belenistas somos de por sí muy recicladores, porque a gran parte de nuestro material le damos un segundo uso.

P.–Quiere decir, ahora que habla tanto de este término, que los belenistas apuestan por la sostenibilidad...

R.–(Risas) Pues la verdad es que sí. Utilizamos el porexpan, barro, escayola, madera y muchos de ellos son de embalajes que a lo mejor se van a tirar y nosotros los recuperamos y podemos hacer estas obras. O sea, que somos sostenibles de toda la vida.

El presidente de la asociación, junto a uno de los dioramas del Museo del Belén. / Manuel Aranda

P.–Volviendo al aniversario. ¿Qué ha aprendido usted en la asociación?

R.–Muchas cosas. Yo llegué en 1998 pero tuve la suerte de coincidir con los grandes belenistas, aprender de ellos y evolucionar. Además, ahora, como he dicho antes, se ve el belenismo como un arte, pero antes no era así, lo consideraban como algo menor y ya se sabe, ‘aquí están los locos estos del Belén’. Afortunadamente, hoy en día tiene un reconocimiento como arte y en letras mayúsculas.

P.–¿Cuál diría que es hoy el mayor patrimonio de los belenistas de Jerez?

R.–Primero su gente, y luego, cosas como nuestra sede, y todo el patrimonio artístico, conseguido por cesiones o adquisiciones, que hemos ido acumulando en estos 50 años. Además, en los últimos años hemos ido aumentando nuestras disciplinas, porque por ejemplo, ahora convocamos un concurso de glosa poética de la Navidad, tenemos el concurso de fotografía...Quiero decir con esto que el belenismo no es solamente hacer belén, sino que es mucho más, Implica otras artes y disciplinas.

P.–Porque para un belenista, ¿cuál es la mayor satisfacción?

R.–Lo que nos hace más feliz es que la gente admire tus belenes, que con ellos les transmitas algo. Eso es lo que más nos reconforta.

P.–Hubo un tiempo en el que parecía que el árbol de Navidad restaba protagonismo al nacimiento, pero eso ya no ocurre, ¿no?

R.–Yo creo que prácticamente el 90% de los jerezanos monta un pequeño belén en su casa. Y no digo una gran escenografía, sino simplemente poner un misterio pequeñito. Desdela asociación creo que se ha hecho un trabajo bueno estos años, primero con el concurso de belenes escolares, que va a cumplir 45 años, y luego, con el apoyo de Cope Jerez, con el concurso de belenes en entidades e instituciones.

P.–Llevamos dos años con el Museo del Belén funcionando todo el año, ¿era ya necesario?

R.–Bueno, se ha normalizado, porque nosotros, a través de voluntarios, y desde 2011 intentábamos tenerlo abierto todo el año. Ahora se ha conseguido es reconocer que este es un arte, y un arte muy jerezano, no en vano Jerez es una escuela de belenistas. Al igual que el flamenco, el belenismo en Jerez es parte de nuestro patrimonio, y el hecho de que esté abierto todo el año, permite que disfruten de él todo el mundo.

P.–Este año han organizado una exposición en colaboración con Malta, ¿puede ser una experiencia a repetir?

R.–Bueno, eso se origina en el Congreso Internacional, en el 2023, que vinieron ellos aquí, y planteamos esta posibilidad que al final ha salido. Son 30 belenes elaborados por los artesanos de Ghimmanu-EI, pertenecientes a la Asociación de Belenistas de Ghajnsielem, y hemos aprendido mucho. No descarto repetir experiencia con otros países, sería una buena opción para el futuro.