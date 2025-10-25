Cambio brusco de tiempo con lluvias en Jerez y aviso amarillo en la costa

Aviso amarillo de la Aemet en la costa de Cádiz para este domingo día 26 por lluvias y tormentas

Jerez de la Frontera y su campiña vivirán este sábado 25 de octubre una jornada de transición desde el tiempo apacible con cielos despejados y temperaturas cálidas hacia la inestabilidad que se vivirá este domingo por la entrada de una borrasca atlántica cargada de agua que dejará lluvias en nuestra ciudad y un aviso amarillo en buena parte del litoral de la provincia de Cádiz.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, el aviso amarillo en la costa se activará este domingo día 26 entre las 14:00 horas de la tarde y la medianoche por lluvias y tormentas que podrían dejar precipitaciones acumualdas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso se extiende, por el momento, entre las localidades costeras de Sanlúcar de Barrameda y Barbate.

Según explica la AEMET en Andalucía en sus redes sociales, "esta tarde comienza a aproximarse un sistema de bajas presiones desde el océano Atlántico que, mañana domingo, provocará un brusco cambio de tiempo en nuestra comunidad al iniciarse un periodo de afectación por la entrada de borrascas atlánticas. La lluvia llegará a diversas zonas de la región y traerá un significativo y generalizado descenso térmico".

Este descenso de las temperaturas máximas será más acusado a partir del miércoles 29 por la suma de una sensación térmica causada por el viento y la humedad. En cuanto a las mínimas sucede un hecho llamativo y es que "seguirán siendo relativamente altas, debido al efecto abrigo de las nubes durante la noche que limitarán la perdida de calor por radiación de la Tierra", explican desde la Agencia Estatal.

Llegan las lluvias y el frío

La influencia de vientos húmedos procedentes del Atlántico dejarán un fin de semana lluvioso en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones que pueden ser fuertes en puntos del oeste peninsular como en Extremadura y el área mediterránea, previo a un descenso de temperaturas la próxima semana.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado que a partir de la próxima semana se notará ya el descenso de temperaturas llegando en el centro, como en Madrid, solo a cinco grados a primeras horas.

Este sábado continuará llegando abundante humedad a la península, con lluvias abundantes en buena parte del oeste, centro y norte del territorio, que probablemente serán en los entornos de las montañas que rodean la meseta norte, como en el sur, en el este y en el norte de Castilla y León.

Además, en el norte de Extremadura, dónde podrá acumularse más de 40 l/m2 en menos de 12 horas, mientras en el sur y el área del Levante y Baleares no se registrarán precipitaciones.

Las temperaturas diurnas bajarán y subirán las nocturnas en el norte, mientras en el sur sucederá lo contrario, subirán las diurnas y bajarán las nocturnas.

Un día más, las temperaturas registrarán un marcado contraste entre el norte y sur de la península, con máximas que tan solo llegarán a los 15 ºC en Huesca, Burgos o Logroño, mientras alcanzarán los 30 ºC en Murcia, Córdoba o Sevilla.

Previsión meteorológica del domingo

Según Del Campo, el domingo la inestabilidad se extenderá al este peninsular y a Baleares, con probabilidad de lluvias en la mayor parte del país, salvo en Galicia y en la provincia de León, precipitaciones que serán localmente fuertes en puntos de Cataluña, en el entorno del mar balear, sin descartarse tampoco en puntos de Andalucía oriental.

Las temperaturas descenderán en buena parte del país, salvo en la depresión del Ebro, donde subirán. Se registrarán nevadas en los Pirineos a partir de los 1.400-1.800 metros de altitud.

Habrá ambiente fresco en el noroeste, con máximas previstas para León de tan solo 13 °C, y valores más propios de la época del año que en días pasados en el sur, aunque en Murcia todavía seguirán rondando los 28 °C.

Próxima semana

El lunes será una jornada más estable, aunque todavía podrán registrarse algunas lluvias en el tercio sur peninsular, sobre todo en Andalucía y quizás también en Baleares.

La madrugada será fría, con cielos despejados que provocarán un descenso acusado de las temperaturas por la noche, así en Burgos, León, Soria o Teruel rozarán la helada o incluso helará de manera débil, con temperaturas que pueden quedar en torno a los 0 °C y ambiente frío en el resto del interior peninsular.