Qué hacer en Jerez este fin de semana: desde David Bustamante hasta Manuel Liñán

Mesa de debate sobre las peñas flamencas en el Ateneo de Jerez

La Sección de Flamenco del Ateneo de Jerez, ofrece este próximo jueves 24 de octubre a las 19:30 horas, la mesa de debate “Presente y futuro de las Peñas Flamencas” en la sede de la entidad, sito en la calle San Cristóbal número 8. El acceso es libre hasta completar aforo.

La mesa de análisis, será moderada por Francisco Benavent Rodríguez, Jefe de Administración del Centro Andaluz de Flamenco y reconocido flamencólogo y contará con Joaquín Fernández Soto, presidente de la peña flamenca “Tío José de Paula”, Carmen Cornejo Romero, presidenta de la peña flamenca “La Buena Gente” y Daniel López Márquez, presidente de la asociación cultural flamenca “Las Cadenas”.

Mercado Medieval de Guadalcacín

Guadalcacín volverá a transformarse este fin de semana en un auténtico escenario de época con la celebración de su esperado Mercado Medieval 2025, una cita ya consolidada en el calendario otoñal que reunirá música, espectáculos, talleres, artesanía y diversión para todas las edades.

El mercado abrirá sus puertas desde el viernes 24 de octubre hasta el domingo día 26, dando comienzo a tres jornadas llenas de actividades. Para consultar horarios y programación, pinche aquí.

Manuel Liñán regresa al Villamarta con ‘Muerta de amor'

Manuel Liñán regresa este jueves 23 de octubre al Teatro Villamarta con Muerta de amor, un recorrido coreográfico por el deseo y la pasión que ya pudo verse en este mismo escenario en la pasada edición del Festival de Jerez y que obtuvo el Premio del Público. Sin embargo, desde su estreno, el montaje que lidera el bailaor granadino ha conseguido otros prestigiosos reconocimientos como los Premios al Mejor Espectáculo y Mejor Elenco de la Bienal de Sevilla y los Premios Talía al Mejor Intérprete de Danza y Mejor Labor de Producción, así como tres nominaciones a los Premios Max.

El espectáculo arrancará a las 20:00 horas y las entradas cuestan entre 34 y 50 euros y están puestas a la venta en este enlace.

Concierto de The Rubinoos en Jerez

La mejor banda de power pop en activo del mundo tiene un concierto este jueves 23 de octubre en Jerez de la Frontera. The Rubinoos son una banda estadounidense de power pop, formada en los años 70 en Berkeley, California. Son quizás más conocidos por sus sencillos "I Think We're Alone Now" ,"I Wanna Be Your Boyfriend" y por el tema principal de la película de 1984 "Revenge of the Nerds". Aunque "I Think We're Alone Now" fue su mayor éxito en las listas, alcanzando el puesto número 45 en 1977, el grupo cuenta con un importante y duradero grupo de seguidores de culto entre los fans del género power pop.

Llegan a Jerez acompañados de la telonera noruega Vibeke Saugestad. La cantante y compositora nórdica de power pop posee una voz poderosa, melodías pegadizas y con una enérgica presencia escénica.

El evento arrancará este jueves 23 a las 21:30 horas. El precio de las entradas: 25 euros anticipada y 30 en taquilla. Están a la venta en Mala Música, Lisergia Grow Shop y mutick.

Feria de la Economía Local de Jerez

La Feria de Economía Local de Jerez se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025 en los Claustros de Santo Domingo organizado por el Ayuntamiento de Jerez.

Este evento es un espacio para el encuentro de los ciudadanos con las empresas y con las nuevas iniciativas emprendedoras de nuestra ciudad. Contará con una zona expositiva de empresas, una programación de conferencias, zona de encuentros empresariales y espacios para el desarrollo diversas actividades. Tambien se programarán actividades infantiles.

En esta feria abierta a la participación de la ciudadanía, se darán cita empresas de los sectores de la innovación, ecología, artesanía, diseño y moda, actividades creativas y culturales, turismo, así como establecimientos comerciales de productos locales.

Horarios: Viernes 24 de octubre de 10.00 h. a 14.30 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Sábado 25 de octubre de 11.00 h. a 14.30 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Domingo 26 de octubre de 11.00 h. a 14.00 h.

Entrada libre sujeta al aforo del espacio.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga

El ciclo de música clásica del teatro Villamarta trae este viernes a la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la dirección de Lucía Marín. El recital incluye piezas de Ruperto Chapí, Emilio Cebrián y Francisco Alonso. La cita arracanrá este viernes día 24 a las 19:00 horas. El precio de las entradas asciende a 15 euros y están puestas a la venta en este enlace.

Rock dúo: bandas tributo de Metallica y ACDC

La Guarida del Ángel programa este viernes 24 un evento musical denominado Rock dúo en el que dos bandas tributo de sendas formaciones históricas de rock andd roll rinde homenaje en "una noche cañera con un duelo de titanes", advierten los organizadores.

Los responsables de esta particular ofrenda son Black Horsemen y Thunderstruck que rinden pleitesia a Metallica y ACDC respectivamente.

El show comenzará a las 22:30 horas y el precio de las entradas será de 13 euros + G.G anticipada en MalaMúsica y 16 euros en taquilla. Está permitida la entrada a menores de 16 años acompañados de un tutor legal.

Presentación del libro 'El carmín y la ceniza'

La Asociación Pie de Página organiza la presentación del tercer libro del poeta roteño Manuel Pacheco en Jerez. El autor presentará su obra poética 'El carmín y la ceniza' este próximo sábado 25 de octubre a las 12:00 horas en el patio del colegio Miguel de Cervantes (Plaza del Arenal). El acto será presentado por el poeta José Mateos y habrá un acompañamiento musical a cargo de Sara Jiménez Félix y Pablo Romero Pérez. La entrada es libre hasta completar aforo.

La pieza del mes en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez concluye este fin de semana las actividades previstas en octubre con La Pieza del Mes, que en esta ocasión lleva como titulo 'Complementos de vestir en época tartésica'.

La charla será impartida por la arqueóloga Ester López Rosendo este sábado 25 de octubre a las 12:00 horas en la sala Julián Cuadra. La entrada es libre hasta completar aforo.

III Jamoná Chicharroná Benéfica

La Hermandad de San Lucas organiza este sábado 25 de octubre a partir de las 13:00 horas su III Jamoná Chicharroná Benéfica a beneficio de su santuario.

En la plaza de San Lucas se degustarán chicharrones y se cortará jamón en directo. Habrá una barra con precios populares y se servirá candié para quien quiera probarlo.

El grupo Tembleke pondrá la música en directo. Desde la hermandad se invita a participar en este fiesta popular: "Ven a disfrutar del mejor ambiente, gastronomía y música por una buena causa!".

Concierto de David Bustamante

El cantante David Bustamante ofrecerá un recital este sábado 25 de cotubre en el teatro Villamarta de Jerez dentro de su gira española por el lanzamiento de su último dísco titulado 'Inédito'.

El cántabro firma un trabajo basado en el pop que le inspiró, pero desarrollado en una madurez incuestionable y creado en pleno auge del género de este primer cuarto de siglo.

No hay mejor manera de descubrir el momento vital de Bustamante tras 23 años de carrera que escuchando este disco, porque se abre en canal: habla del amor infantil, escribe al amor de su vida, las relaciones tóxicas, el sexo o el desamor, como hace en lo que considera la balada de su vida, “Calma”. “Por eso se titula INEDITO, porque hay una versión nueva de mi y se ha ido gestando a fuego lento, sin prisa”, cuenta.

El concierto en el teatro Villamarta arrancará este sábado 25 a las 20:00 horas y las entradas oscilan entre los 40 y 60 euros con un pase golden ticket a 80 euros.

Recital de Ezequiel Benítez

El cantaor jerezano Ezequiel Benítez ofrecerá un recital al cante acompañado de la guitarra de Paco León este sábado 25 de octubre a las 22:00 horas en la Peña Flamenca Buena Gente (Plaza Basurto,7).

La actividad forma parte del ciclo ¡Otoño es flamenco en la Buena Gente' y su entrada será libre hasta completar aforo con preferencia para los socios.

Mototerapia 2025

Este fin de semana se celebra Mototerapia 2025 un evento solidario a beneficio de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA) y comprende una Rodada Solidaria por la zona del karting interior del circuito de Jerez y otra Ruta Mototurística. Ambas se celebran el domingo 26 de octubre

La Rodada Solidaria dará comienzo a las 10 de la mañana y finalizará sobre las 18 horas, mientras que la Ruta Mototurística realizará su salida a las 10.30 desde la puerta del Circuito para regresar al mediodía al trazado jerezano. La rodada cuesta 20 euros el resto de actividades es gratuita con barra solidaria y precios populares