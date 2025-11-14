La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias intensas en Jerez este sábado
La campiña podría registrar hasta 30 litros en una hora, a partir de las cuatro de la tarde
Un cuponero salva la vida tras la caída de cascotes de una casa abandonada en el centro de Jerez
La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por lluvias intensas para este sábado en Jerez. En concreto, podrían registrarse en la campiña hasta 30 litros en una hora, entre las cuatro de la tarde y las doce de la noche.
Además, la Aemet mantiene activos los avisos amarillos ante la posibilidad de que, desde las once de la mañana y hasta la medianoche, la precipitación acumulada en 12 horas sea de cuarenta litros por metro cuadrado.
Hay que recordar que la borrasca 'Claudia' llegó a Jerez este jueves cuando dejó más de 37 litros. Además, en lo que llevamos de viernes, ya se han superado los 40 litros. De momento, se han registrado incidencias leves a causa de las lluvias y del viento, que ha provocado rachas de hasta 71 kilómetros por hora.
