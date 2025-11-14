La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias intensas en Jerez este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por lluvias intensas para este sábado en Jerez. En concreto, podrían registrarse en la campiña hasta 30 litros en una hora, entre las cuatro de la tarde y las doce de la noche.

Además, la Aemet mantiene activos los avisos amarillos ante la posibilidad de que, desde las once de la mañana y hasta la medianoche, la precipitación acumulada en 12 horas sea de cuarenta litros por metro cuadrado.

Hay que recordar que la borrasca 'Claudia' llegó a Jerez este jueves cuando dejó más de 37 litros. Además, en lo que llevamos de viernes, ya se han superado los 40 litros. De momento, se han registrado incidencias leves a causa de las lluvias y del viento, que ha provocado rachas de hasta 71 kilómetros por hora.