Un cuponero salva la vida tras la caída de cascotes de una casa abandonada en el centro de Jerez

Imagen del vendedor de la ONCE, junto a los cascotes caídos del número 10 de la calle Évora.

Un cuponero de Jerez ha salvado la vida "de milagro" tras caer parte de una cornisa de una casa abandonada en el centro de la ciudad.

El vendedor de la ONCE estaba situado a sólo medio metro del lugar donde han caído los cascotes. Ha sido justo después de la última tromba de agua, ocurrida en la mañana de este viernes. Se da la circunstancia de que la vivienda ha sido denunciada ya hasta en tres ocasiones por los vecinos; se trata de una finca que está en claro riesgo de derrumbe. El año pasado se cayó el techo de la azotea de esta casa abandonada, situada en el número 10 de la céntrica calle Évora.

El año pasado fue ocupada, pero la rápida intervención de la Policía Nacional consiguió su desalojo.