Horas con más previsión de lluvia y viento este martes en Jerez por la borrasca Joseph

Operarios de la empresa Aqualia intensificando la limpieza de los imbornales ante la previsión de lluvias persistentes en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya, desde las seis de la mañana y hasta las 18 horas de la tarde, un doble aviso amarillo por lluvias persisntes y fuerte viento en Jerez de la Frontera y su campiña por el paso de la borrasca Joseph, según publica en su página web.

Este doble aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su zon rural se extenderá durante doce horas por una previsión de precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de rachas máximas de vientos de componente oeste de hasta 80 kilómetros por hora.

De momento, y según los datos registrados por la Aemet en su estación ubicada en el Aeropuerto de Jerez, este frente frío asociado a la borrasca Joseph ha dejado ya 2,1 litros de agua hasta las siete de la mañana de este martes 27 de enero.

A los que hay que sumar los casi tres litros contabilizados este pasado lunes por dicha estación de la Agencia Estatal durante toda la jornada.

En lo que respecta al viento, la racha más alta anotada en lo que va de ese día se apuntó a las siete de esta mañana con un pico de 55 kilómetros por hora mientras que la velocidad media fue también elevada con 37 kilómetros por hora con dirección sur.

Previsión de las horas en las que más lloverá este martes en Jerez

Meteorología prevé este martes en Jerez y su zona rural cielos cubiertos con precipitaciones persistentes y generalizadas más posibles durante la primera mitad del día con un 100% de probabilidad.

Esas opciones de lluvia se reducen ligeramente durante el segundo tramo de la jornada con un 80% entre el mediodía y las seis de la tarde y con un 75% entre esa hora y la medianoche.

Según la predicción de la Aemet por horas y publicada en su página web, el grueso de las lluvias se registrarán entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde con la siguiente cifra de agua acumulada:

De 08:00 a 09:00 horas: 3 mm

De 09:00 a 10:00 horas: 1 mm

De 10:00 a 11:00 horas: 7 mm

De 11:00 a 12:00 horas: 0,3 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 0,6 mm

De 14:00 a 15:00 horas: 0,1 mm

De 15:00 a 14:00 horas: 0,1 mm

De 21:00 a 22:00 horas: 0,1 mm

Previsión de las horas con más rachas fuertes de viento este martes en Jerez

Además de las precipitaciones persistentes, el viento será el otro gran protagonista de la jornada ya que la Aemet anuncia que este martes 27 de enero se podrían registrar rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora en Jerez de la Frontera y su campiña.

Según la predicción por horas de la Agencia Estatal estas son las cifras más altas previstas esta jornada:

De 08:00 a 09:00 horas: Velocidad media 46 km/h : Racha máxima: 74 km/h

De 09:00 a 10:00 horas: Velocidad media 47 km/h : Racha máxima: 77 km/h

De 10:00 a 11:00 horas: Velocidad media 49 km/h : Racha máxima: 65 km/h

De 11:00 a 12:00 horas: Velocidad media 40 km/h : Racha máxima: 56 km/h

De 12:00 a 13:00 horas: Velocidad media 37 km/h : Racha máxima: 75 km/h

De 13:00 a 14:00 horas: Velocidad media 47 km/h : Racha máxima: 59 km/h

De 14:00 a 15:00 horas: Velocidad media 39 km/h : Racha máxima: 47 km/h

De 15:00 a 16:00 horas: Velocidad media 30 km/h : Racha máxima: 46 km/h

De 16:00 a 17:00 horas: Velocidad media 28 km/h : Racha máxima: 54 km/h

De 17:00 a 18:00 horas: Velocidad media 35 km/h : Racha máxima: 51 km/h

El tiempo en Andalucía: aviso naranja en la zona del Estrecho

La lluvia regresará este martes, 27 de enero, a toda la comunidad andaluza, excepto a Almería, con el aviso amarillo activado en siete provincias por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de viento.

En la provincia de Cádiz, el aviso será naranja en la zona del Estrecho de Gibraltar, con una previsión de hasta 100 l/m2 en doce horas. Además, el viento y el oleaje obligarán a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Almería y Cádiz.

Según ha informado la Aemet, la zona de Grazalema, en Cádiz, permanecerá bajo aviso naranja desde las 09,00 hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 80 l/m2 en doce horas, que podría superar localmente los 100 l/m2 en el municipio.

Asimismo, entre las 06,00 y las 18,00 horas estará vigente el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en esta comarca.

Además, en el litoral y el Estrecho, desde las 06,00 hasta las 18,00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias, que podrán alcanzar hasta 20 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. De igual modo, en estas zonas se esperan fuertes vientos que mantendrán el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas máximas de componente oeste de hasta 90 km/h en el Estrecho y de hasta 80 km/h en el resto de áreas.

Los fenómenos costeros también afectarán al Estrecho, donde el aviso amarillo estará vigente hasta las 09,00 horas, momento en el que ascenderá a nivel naranja hasta las 13,00 horas, cuando volverá a rebajarse a amarillo hasta el final de la jornada. En esta zona se esperan, especialmente en el sector occidental, vientos del oeste o suroeste de entre 62 y 74 km/h (fuerza 8), con rachas puntuales de 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Asimismo, en el litoral permanecerá activo el aviso desde la medianoche del lunes hasta el término de la jornada del martes, por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o suroeste de cuatro a cinco metros.

El tiempo en Huelva

En Huelva, el aviso amarillo por precipitaciones entrará en vigor a las 03,00 horas y se mantendrá hasta las 15,00 horas de este martes en las comarcas de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. En estas zonas se prevé una acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en las doce primeras horas.

Además, en Andévalo y Condado y en el litoral se esperan fuertes vientos desde las 03,00 hasta las 15,00 horas. En el primer caso, las rachas podrán alcanzar los 70 km/h, mientras que en el litoral soplarán vientos del oeste de hasta 80 km/h. El oleaje también estará presente durante la jornada, manteniéndose activo el aviso amarillo en el litoral hasta el término del día por viento del oeste o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste o sureste de cuatro a cinco metros.

El tiempo en Granada

La lluvia también llegará a la provincia de Granada, donde se activará el aviso amarillo en las comarcas de Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, así como en la costa granadina, desde las 06,00 hasta las 18,00 horas. En estas comarcas se prevé una acumulación de hasta 20 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en doce horas, que en el caso del litoral podría alcanzar los 60 l/m2 en el mismo periodo.

Asimismo, en todas estas comarcas, además de Guadix y Baza, se decretará el aviso amarillo por viento a partir de las 09,00 horas, que permanecerá vigente hasta las 21,00 horas, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h y de hasta 80 km/h en la Alpujarra. El oleaje obligará también a activar la alerta amarilla en la costa desde las 11,00 horas hasta la medianoche de este martes, con previsión de viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

El tiempo en Sevilla

Sevilla estará bajo aviso amarillo por precipitaciones desde las 03,00 hasta las 15,00 horas en la comarca de la Sierra Norte, mientras que en la campiña el aviso permanecerá activo desde las 06,00 hasta las 18,00 horas. En ambos casos se espera una acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora. Asimismo, el viento será protagonista de la jornada en la provincia sevillana, ya que el aviso amarillo entrará en vigor a las 06,00 horas y concluirá a las 18,00 horas en la campiña y la Sierra Sur, con rachas máximas de componente oeste de hasta 70 km/h.

El tiempo en Jaén

En Jaén, desde las 06,00 hasta las 22,00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Cazorla y Segura, así como en Capital y Montes y Morena y Condado. En estas zonas se prevé una precipitación de hasta 15 l/m2 y 20 l/m2 en una hora, respectivamente, y de 40 l/m2 en las primeras doce horas en ambos casos. Además, en la provincia jiennense se activará el aviso amarillo por viento en Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes desde las 09,00 hasta las 21,00 horas, con rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 km/h.

El tiempo en Málaga

Ya en las tierras de la Costa del Sol, las lluvias afectarán a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones desde las 06,00 hasta las 22,00 horas. En estas zonas se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora, salvo en Sol y Guadalhorce, donde se prevén hasta 15 l/m2. Asimismo, en las primeras doce horas podrían recogerse hasta 70 l/m2 en Ronda, 60 l/m2 en la Axarquía y hasta 40 l/m2 en Sol y Guadalhorce.

Asimismo, el aviso amarillo por viento permanecerá activo desde las 06,00 hasta las 18,00 horas en Ronda y Antequera, con vientos del oeste de hasta 70 km/h, y en Sol y Guadalhorce, donde se esperan rachas del oeste de hasta 80 km/h. En cuanto a los fenómenos costeros, se activará la alerta amarilla desde las 04,00 horas hasta el término de la jornada en ambas comarcas litorales, por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.