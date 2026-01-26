Jerez inicia otra semana lluviosa con aviso amarillo por viento este martes con rachas de hasta 70 km/h

Las lluvias continuarán esta semana en Jerez en la que, además, se activará un aviso amarillo por fuerte viento

Una intensa circulación atlántica de sucesivos frentes fríos, y que culminará con la entrada de la nueva borrasca Joseph, dejará en la peninsula a partir de este lunes y durante el resto de la semana un adverso panorama meteorológico con precipitaciones generalizadas y persistentes, fuerte viento de componente oeste y temporal marítimo.

Aquí, en Jerez de la Frontera y su campiña, la Agencia Estatal de Meteorología, según prevé en su página web, las precipitaciones se mantendrán desde este lunes 26 de enero y durante el resto de la semana en la que, además vendrán acompañados de fuertes rachas de viento que, mañana martes, activarán un aviso amarillo en toda la provincia de Cádiz por ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El aviso amarillo de la Aemet por fuerte viento en Jerez y su zona rural permanecerá activo desde las seis de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde con una previsión de rachas máximas de 70km/h de componente oeste.

Como decimos, un nuevo frente frío asociado a la borrasca atlántica Joseph dejará chubascos a partir de hoy y durante las próximas jornadas, en las que predominarán cielos cubiertos con lluvias.

En principio, las precipitaciones serán moderadas y, de momento, no llegarán acompañadas de tormentas aunque habrá que estar pendiente de la evolución de la borrasca Joseph en Jerez de la Frontera y su campiña para evaluar su alcance y posibles acumulados de agua.

Las intensas lloviznas que dejó la borrasca Ingrid en la ciudad hasta este pasado domingo dejaron un total de 57,6 litros de agua en una semana, con un pico de 24,5 litros recogidos el viernes día 23 en la estación de la Agencia Estatal en el Aeropuerto de Jerez.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas ascenderán ligeramente de media en las próximas fechas con oscilaciones entre los 9º y los 14º.

Los valores máximos se mantendrán esta última semana de enero en los 18 grados, más menos uno de diferencia.

Los vientos soplarán con predominios de componente suroeste y oeste con rachas fuertes y muy fuertes, destacando los previstos el martes con ráfagas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y que han motivado la activación del aviso amarillo en toda la provincia.

Avisos en 14 comunidades, con Galicia en 'rojo' ante fuertes lluvias

La Aemet mantiene para este lunes 26 de enero los avisos en catorce comunidades ante el riesgo asociado a las lluvias, el fuerte oleaje, el viento, la nieve o los aludes, y en Galicia ha activado el nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante la previsión de fuertes lluvias.

El aviso rojo para Galicia se focaliza en el interior de la provincia de Pontevedra, donde se podrían acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, y las acumulaciones en 24 horas pueden llegar a superar los 150 litros, según los datos de la Aemet, que ha precisado que este aviso por fuertes lluvias se prolongará hasta la madrugada del martes.

Los avisos por lluvias son de nivel 'naranja' (peligro importante) en las comunidades de Andalucía (En Grazalema, Cádiz), Castilla y León (En Sanabria y en el sur de Ávila), Extremadura (norte de Cáceres) y en Galicia (en el sur y el noroeste de la provincia de Ourense), y las precipitaciones pueden llegar a acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y se prolongarán hasta la próxima madrugada.

En 'amarillo' (peligro bajo) también por las fuertes lluvias se han activado avisos en el resto de Galicia, en grandes áreas de Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

Ante la previsión de que continúen las nevadas en muchos lugares, la Aemet mantiene avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Aragón y Cataluña, donde se sumarán unos 24 centímetros de espesor en 24 horas por encima de los 1.200 metros, aunque las nevadas copiosas se registrarán a partir de los 800 metros de altitud.

La Aemet mantiene activos también los avisos -de nivel amarillo- ante el riesgo de aludes en el pirineo en las comunidades de Cataluña, Aragón y Navarra.

Uno de los fenómenos más adversos de la actual borrasca ha sido el fuerte oleaje que azota a gran parte del litoral, y durante la jornada de hoy continuarán activos los avisos, de nivel 'naranja', en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, con olas de 8 metros.

Y en 'amarillo' por el fuerte oleaje están también las comunidades de Baleares, Cataluña y la ciudad autónoma de Melilla, donde las olas pueden alcanzar los 5 metros.

El mapa de avisos se completa con alertas de nivel 'amarillo' por viento en las comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y la Comunitat Valenciana, con rachas que en algunos lugares pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La previsión general para hoy es de precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia y el oeste del sistema central, viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico oriental, Alborán, Baleares, sierras de interior del arco mediterráneo y, al final del día, en el noroeste y la Cantábrica, y nevadas con acumulaciones muy significativas en los Pirineos.

Se prevé que la península y Baleares sigan hoy bajo una intensa circulación atlántica, y un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la Península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a todas las comunidades excepto Canarias.