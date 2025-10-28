Horas a las que se espera lluvia en Jerez este martes con aviso amarillo en la costa

Los cielos estarán este martes 28 de octubre muy nubosos en el oeste de Andalucía, en las provincias de Huelva y Cádiz

La proximidad de una nueva borrasca atlántica en el suroeste peninsular hoy martes dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en todo el oeste de Andalucía, especialmente en las provincias de Huelva y Cádiz, donde se ha activado sendos avisos amarillos por lluvias y tormentas.

Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, la nubosidad aumentará en la península de suroeste a noreste con lluvias que también se irán extendiendo a partir del final de la mañana por buena parte del territorio.

El tiempo en Jerez: horas con más lluvia este martes día 28

Aquí, en Jerez de la Frontera y su campiña, la Aemet informa que los cielos amanecerán este martes 28 de octubre con intervalos nubosos, aumentando a muy nubosos conforme avance la jornada con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que puedan ser fuertes y persistentes durante el último tramo de la tarde noche.

Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios con 25º de máxima y 15º de mínima. Los vientos soplarán con intervalos moderados de componente sur y con rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

Horas a las que se espera lluvia en Jerez este martes

Según vaticina la Agencia Estatal a esta hora (08:30 horas de la mañana) las probabilidades de lluvia en Jerez de la Frontera para este martes día 28 son del 15% hasta las 12:00 horas de la mañana, del 90% entre el mediodía y las 18:00 horas y del 95% hasta medianoche.

Por tramos horarios, la última actualización de Aemet detalla que los acumulados se concentrarán a las 14:00 horas con 0,4 mm, a las 18:00 horas con 0,6 mm a las 18:00 horas y 1 mm a las 19:00 horas.

Aunque las precipitaciones serán débiles, se espera una tarde húmeda y con cielos cubiertos durante toda la jornada.

Aviso amarillo hoy en Cádiz y Huelva

Como decíamos antes Meteorología ha activado para hoy avisos de nivel amarillo en el litoral de la provincia de Cádiz y en tres áreas de la de Huelva debido a la previsión de lluvias y tormentas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la Aemet, los avisos por precipitaciones estarán en vigor desde las 20:00 horas hasta el final de la jornada en la costa gaditana, así como en las comarcas onubenses de Aracena, el litoral, Andévalo y Condado, donde se podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

Asimismo, las temperaturas mínimas descenderán en todas las provincias andaluzas excepto en Huelva, que se mantendrán en 17 grados, siendo Córdoba la que experimentará la mayor bajada con 12ºC, con un descenso de cuatro grados respecto al este lunes. En cuanto al resto de provincias, la mínima de Almería será de 17ºC; en Cádiz, 19ºC; en Granada, 11ºC; en Jaén, 13ºC; en Málaga, 18ºC, y en Sevilla, 16ºC.

Por otro lado, para esta jornada se esperan cielos poco nubosos, que irán aumentando a muy nubosos de oeste a este a lo largo del día, con precipitaciones débiles a moderadas, aunque no se descarta que puedan ser fuertes y persistentes a última hora en el tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas, se prevén cambios ligeros en los termómetros. Los vientos serán flojos y variables en el interior, con intervalos moderados de componente sur en la vertiente atlántica y moderados del este en el litoral.

